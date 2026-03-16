Portazo de la UE al llamamiento de Trump a desbloquear el estrecho de Ormuz: "Esta no es la guerra de Europa"

La Unión Europea ha dado un sonoro 'portazo' a Donald Trump en sus planes por implicar a buena parte de Occidente en su guerra contra Irán. La alta representante de la UE, Kaja Kallas, ha defendido que "esta no es la guerra de Europa" para justificar el rechazo de los 'Veintisiete' a enviar fragatas en una misión para reabrir el estrecho de Ormuz.

El 'no' ha llegado este lunes tras una reunión matinal de los ministros de Exteriores en Bruselas, donde se ha impuesto el rechazo a atender la 'llamada' de Trump, porque "nadie quiere participar activamente en esta guerra; nuestra prioridad es la distensión y la libertad de navegación", en palabras de la jefa de la diplomacia europea.

El presidente de EEUU ha tratado de impulsar en los últimos días una misión internacional para presionar a Irán a que desbloquee el estrecho de Ormuz, vía marítima clave para el transporte del petróleo, en un contexto de crisis inflacionaria del crudo por el 'tapón' de una de sus grandes arterias comerciales.

Al respecto, Trump ha evidenciado su enfado por la falta de apoyo y, fiel a su estilo, amenaza con futuras decisiones de calado. "Algunos están muy entusiasmados, otros no, y algunos son países a los que hemos ayudado durante muchos años. Los hemos protegido de fuentes externas terribles y no están tan entusiasmados. Y el nivel de entusiasmo es importante para mí", apuntaba a la prensa en la Casa Blanca.

'Aspides' no se toca

Los 'Veintisiete' creen que no es viable en este momento y apuestan por una vía diplomática que Trump parece deplorar en sus relaciones con Irán. De hecho, los ministros han descartado otra posibilidad sopesada en la UE, la de ampliar y modificar la misión naval europea 'Aspides', que actualmente protege el mar Rojo de los ataques de los hutíes.

Se trata de una misión no ejecutiva en el marco de la Política Común de Seguridad y Defensa de la UE, creada en febrero de 2024 con naturaleza defensiva y en respuesta a los recurrentes ataques de piratería de los rebeldes hutíes del Yemen contra el tráfico marítimo internacional desde octubre de 2023.

Al respecto, el ministro de Exteriores español, José Manuel Albares, rechazaba la opción porque el buque europeo ya tiene "el mandato correcto" y "cumpliendo perfectamente sus funciones en este momento". "No hay que hacer nada que añada todavía más tensión" en la región y ha indicado que la posición de España es abogar por "la diplomacia". "La solución puramente militar nunca trae democracia, ni estabilidad, ni prosperidad económica", ha añadido.

El titular italiano, Antonio Tajani, aseguraba que la operación 'Aspides' no puede ampliarse porque es una misión "antipiratería" y lo que ocurre con el bloqueo de Irán es una realidad "diferentes". "En lo que respecta a Ormuz, creo que debe prevalecer la vía diplomática. Hay que hacer un esfuerzo diplomático adicional para garantizar la libertad de navegación en Ormuz", añadía el ministro de Giorgia Meloni y antiguo presidente del Parlamento Europeo.