Pakistán lanza un bombardeo contra un hospital en Kabul (Afganistán)

Pakistán ha bombardeado Kabul una vez más. Este lunes los ataques han alcanzado un hospital de rehabilitación de la capital afgana causando varias víctimas, según ha denunciado el Gobierno de facto talibán, tras una noche de intensos ataques aéreos.

"El régimen militar paquistaní ha violado una vez más la soberanía de nuestro país y ha atacado un hospital de rehabilitación de drogodependientes en Kabul, donde varios adictos que recibían tratamiento resultaron muertos y heridos", ha declarado en un comunicado el portavoz principal de los talibanes, Zabihullah Mujahid.

El portavoz del régimen afgano ha condenado el incidente y lo ha descrito como un crimen "contrario a todas las normas y principios humanitarios", ha agregado la nota.

Los bombardeos suceden apenas tres días después de que la aviación paquistaní golpeara la capital y un depósito de combustible en Kandahar, que según los talibanes suministraba carburante a misiones humanitarias de la ONU, en una ofensiva que dejó al menos cuatro muertos y que Kabul calificó de "agresión flagrante"

Islamabad asegura que sus ataques se dirigen contra bases del grupo insurgente Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) o talibanes paquistaníes, a quienes responsabiliza de la violencia en su país, una acusación que el Gobierno talibán ha negado desde el principio del conflicto.

Desde entonces, los talibanes han lanzado varias réplicas, incluyendo un ataque con drones el pasado viernes contra el centro militar Hamza en el distrito de Islamabad, en lo que supuso la primera vez que un aparato de este tipo alcanza la capital paquistaní.

El domingo, Pakistán denunció que al menos cuatro civiles murieron en un ataque con artillería de las fuerzas afganas en la provincia noroccidental de Khyber Pakhtunkhwa, una acción que Kabul reivindicó más tarde como represalia por los bombardeos paquistaníes.

¿Qué pasa entre Pakistán y Afganistán? Las claves de la "guerra abierta" vieja de años Islamabad acusa a Kabul de proteger, ayudar y alentar a un grupo terrorista afín a Al Qaeda que atenta en su territorio y quiere una independencia parcial. Los talibanes lo niegan. El fuego cruzado ha sido recurrente, pero había un alto el fuego en vigor.

En paralelo a los ataques aéreos, ambos países mantienen desde el principio de las hostilidades, el pasado 26 de febrero, un intenso intercambio de fuego en la frontera de la denominada Línea Durand, unos enfrentamientos que ya han causado decenas de muertos en ambos lados.

La misión de Naciones Unidas en Afganistán (UNAMA) confirmó en su último balance al menos 75 civiles muertos y otros 193 heridos en suelo afgano desde el inicio de la escalada bélica, que ya se acercan a completar su tercera semana.