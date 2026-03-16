Paul Krugman, Nobel de Economía: "Todos los aliados de EEUU ya consideran a China un socio más fiable que Trump"

"Trump lo ha echado todo a perder". La frase, casi una sentencia lapidaria, la formula Paul Krugman, premio Nobel de Economía en 2008. El economista ha puesto el foco en la pérdida de prestigio y apoyo internacional de EEUU, en favor del gran 'enemigo', China, al punto que expone que "la mayoría de la población considera a China un socio más fiable que EEUU". Incluso "nuestros antiguos aliados".

Lo ha hecho en un extenso artículo en su propia página, donde desgrana por qué "la reputación global de Estados Unidos ha caído tan bajo y tan rápido". Avisa de inmediato de que "no es ningún misterio". Y cita razones: insultos, amenazas, aranceles...

"¿Por qué alguien consideraría a Estados Unidos un aliado confiable cuando Trump insulta constantemente a nuestro vecino y antiguo aliado más cercano, Canadá, al insistir en que debe convertirse en el estado número 51 y llamar repetidamente a su primer ministro "gobernador"? ¿Por qué confiar en nosotros cuando Trump intentó coaccionar a Dinamarca, miembro de la OTAN, para que cediera Groenlandia?...", expone.

En un tono pedagógico, Krugman apunta que "es posible que el público en general desconozca que la administración Trump no recompensa a las naciones que la ayudan ni castiga a las que apoyan a sus adversarios. Pero les aseguro que todos los líderes del mundo —incluidos los de las naciones a las que Trump ahora implora ayuda en el estrecho de Ormuz— lo han notado y tratarán a Estados Unidos en consecuencia".

Para el economista, el problema es mucho más que diplomático o económico. "Como bien saben todos, salvo los más fanáticos seguidores de Trump, la guerra va mal", considera en relación con el conflicto en Irán. Allí EEUU "ha gastado miles de millones de dólares bombardeando a una potencia de tercera categoría, agotando gravemente sus reservas de municiones sofisticadas, y aun así el régimen sobrevive y sigue siendo capaz de bloquear una quinta parte del suministro mundial de petróleo".

"La incompetencia del gobierno de Trump en la planificación bélica ha sido reveladora, en el peor sentido. La falta de preparación del ejército estadounidense también ha sido impactante", añade mirando incluso a Ucrania por la nula ayuda real de Washington.

Krugman se lamenta de la "triste" realidad de los estadounidenses, conscientes, asegura, de que "las acciones de Trump han reducido drásticamente el respeto del mundo por Estados Unidos", por mucho que el magnate insista en su retórica.

"Estados Unidos solía ser respetado, no solo por ser una superpotencia, sino por ser una superpotencia diferente: una nación que apoyaba a sus aliados, que en su mayoría obedecía las reglas del sistema que habíamos creado y que poseía un ejército profesional, inteligente e incorruptible. Ahora Trump lo ha echado todo a perder. Y no sé cómo ni cuándo podremos recuperarlo", culmina con preocupación el Nobel de Economía.