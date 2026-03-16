Esperanza Aguirre dice que "si quieres paz, prepara la guerra" por lo de Irán y el gesto de Jesús Cintora es demoledor

Esperanza Aguirre (PP) ha dejado muy clara cuál es su opinión no solo de los resultados electorales en Castilla y León (con victoria del PP con 33 escaños, seguido del PP con 30 y Vox con 14), sino de lo que supone el conflicto entre EEUU e Israel con Irán, país al que bombardearon hace casi dos semanas.

La que fuera presidenta de la Comunidad de Madrid entre 2003 y 2012, no ha dudado en absoluto en mostrar su apoyo a la política que está llevando a cabo el presidente estadounidense, Donald Trump por varias razones. Primero ha querido atizar a Sánchez: "Que se acabe con el pacto verde, yo estoy de acuerdo con Vox de acabar con la autocracia de Pedro Sánchez que nos está gobernando de una manera terrorífica y que nos está metiendo en unos líos internacionales de los que ya veremos cómo podemos salir".

Además, Aguirre ha opinado que Trump "hace muy bien" en "destruir quirúrgicamente". Su perspectiva es que EEUU e Israel están "bombardeando aquellos lugares que están produciendo los drones, o yo no sé nada de armamento militar". Y ha rematado con la frase "si quieres la paz, prepara la guerra".

La reacción de Cintora, un cuadro

En el programa vespertino Malas Lenguas, de RTVE (La 2 y La 1), se han hecho eco de la noticia y su presentador, el periodista Jesús Cintora, ha dejado una reacción para enmarcar. Las palabras de Aguirre le han dejado completamente alucinado y de ahí la mueca que ha hecho con la cara, apoyado de su típico gesto colocando las dos palmas sobre la mesa.

"Si quieres paz, prepara la guerra... Esto es una auténtica barbaridad porque, por ejemplo, han preparado colegios de niñas", ha comentado en primera instancia, antes de que los colaboradores tomasen la palabra.

Tras la intervención del antropólogo Javier Aroca, Cintora ha insistido en aquellos que piensan que Aguirre "ya no tiene el poder que tuvo", pero ha recordado justo después que no es la única que apoya al mandatario estadounidense: "Pero es que el propio Feijóo hablando de que el 'no a la guerra' no da de comer después de las elecciones, diciendo que Sánchez está con Hamás...".