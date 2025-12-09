El audio completo del CEO de Ribera, sobre el Hospital de Torrejón: “Vamos a adecuar el servicio al dinero que nos van a entregar”

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, echa balones fuera en relación al escándalo destapado en el hospital de Torrejón de Ardoz, de titularidad pública pero gestionado por una empresa privada. Un audio publicado por El País hace unos días demostraba que el CEO del grupo Ribera - empresa que gestiona este centro -pedía a sus mandos realizar menos intervenciones o rechazar pacientes o procesos menos rentables, a costa de subir las listas de espera, para aumentar el beneficio en "cuatro o cinco millones".

“En Torrejón, en el año 22 y 23, decidimos como organización hacer un esfuerzo para bajar la lista de espera. Lo único que pido es: desandemos el camino”, señalaba en ese audio filtrado Pablo Gallart, quien reclamaba a su v ez hacer ajustes para “alcanzar un EBITDA [beneficio antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones] de cuatro o cinco millones”.

Además, en informaciones posteriores, se conoció también a través de las denuncias de otros directivos y empleados del hospital que se había exigido reutilizar material sanitario de un solo uso con el fin de ahorrar costes.

Tras la noticia, Gallart quedó apartado de su responsabilidad y la Comunidad de Madrid se comprometió a investigar lo ocurrido. Sin embargo, las ganas de conocer cómo es de bueno el sevicio que el hospital presta a los ciudadanos ha durado poco. La Consejería de Sanidad salió pronto a decir que no habían encontrado anomalías o deficiencias y la propia Ayuso dijo el pasado sábado en los actos por el Día de la Constitución que todo se reducía a unas "rencillas" entre directivos y exigía que se publicara el audio completo para que se sepa "toda la verdad" y se puedan extraer "todas las conclusiones".

Dicho y hecho. El diario El País ha publicado este martes los 25 minutos de intervención que tuvo Gallart el pasado 25 de septiembre ante a una veintena de mandos. En él, el CEO sostiene que van a adecuar el servicio que prestan al dinero que les entrega la Comunidad de Madrid, entendiendo que no es suficientes.

“La Administración, reconociendo esos nueve [millones], de alguna forma, lo que nos ha dicho es qué recursos vamos a tener a futuro, y nosotros, como empresa digamos comprometida con el servicio, lo que vamos a hacer es, evidentemente, adecuar el servicio que les vamos a dar de acuerdo a con el dinero o los recursos que ellos nos van a entregar. Al final, lamentablemente, los recursos es algo limitado a cualquier negocio”, se escucha en el audio.

Lo único que asegura Gallart a los suyos es que el hospital no va a ganar dinero hasta el final de la concesión: “He convencido a los franceses de que es imposible que Torrejón gane dinero de aquí a 2039".

Finalmente, el gestor también pide a los suyos estar por debajo de las listas de espera de la pública, pero les dice a sus mandos que “no hace falta sacar matrícula de honor”. Y después señala lo que ya se publicó en un primer momento: “Estoy convencido de que vamos a llegar. Igual de fácil que ha sido en el pasado aumentar cuatro o cinco millones los gastos de personal para aumentar o reducir la lista de espera, no me cabría en la cabeza que no es igual de fácil hacer el camino contrario, de verdad. La elasticidad siempre va en las dos direcciones. Y no solo estoy hablando de listas de espera, seguro que tenéis mucha imaginación, seguro que sois capaces de identificar qué procesos no son contributivos para el EBITDA de la sociedad [rentables] y que procesos sí lo son, y qué actividad nos interesa más hacer [...]. Seguro que estamos haciendo mucha actividad no cápita que no nos es contributiva, es decir, que nos está perjudicando”.

Después de transmitir estas órdenes, según El País, se dieron por escrito instrucciones de rechazar pacientes “no cápita” en el hospital, como en el caso de los que reciben diálisis peritoneal. Al igual que reutilizar material sanitario de un solo uso, como catéteres que se utilizan para intervenciones cardiovasculares.

“No va a ser nunca un negocio Torrejón y se lo hemos dicho a la Administración [...] No hemos venido aquí a ganar dinero”, explica al final de su discurso.