Una popular especialista en cine francesa deja una frase para la historia de España al ver lo que hizo Javier Bardem en los Oscar

No se llevó un galardón, ni siquiera estaba nominado, pero el actor español Javier Bardem ha sido, sin lugar a dudas, uno de los grandes protagonistas de la 98ª edición de los Premios Oscar, que dejó a Una batalla tras otras, de Paul Thomas Anderson, como la gran triunfadora de la noche con cinco estatuillas, seguida de Los pecadores (Sinners), con cuatro, incluida la de Mejor Actor para Michael B. Jordan.

Si algo ha caracterizado al pequeño (y más conocido) de los hermanos Bardem, ha sido lo sincero, tajante y firme que ha sido siempre al pronunciarse sobre los temas de la actualidad que ha considerado injustos. Ya lo hizo hace más de 20 años durante la guerra de Irak, una que consideró "ilegal"... Al igual que ha hecho con la que se ha producido en Irán.

Desde que EEUU e Israel bombardearan Irán una noche de sábado, se ha generado un enorme conflicto que ha afectado a multitud de países de Oriente Próximo, con espacios aéreos cerrados, víctimas mortales de los bombardeos y un sinfín de reacciones a las ofensivas. Ahí estaba de nuevo Javier Bardem.

Bardem, un referente

Lució en la solapa, durante la alfombra roja y la ceremonia, un pin con el lema "No a la guerra" y otro en apoyo a Palestina. Y por si no ha sido lo suficientemente claro, justo antes de dar las lecturas de los nominados a Mejor Película Internacional (que ganó Sentimental Value y dejó a Sirat con cero premios), exclamó "No a la guerra y libertad para Palestina".

Esto ha generado toda una ola de halagos y aplausos a favor de Bardem, no solo por el mensaje tan importante que ha dado en uno de los actos más importantes del cine, sino que lo ha hecho en EEUU, frente a millones de personas.

Una de las reacciones más destacadas ha sido de la especialista en cine francesa, muy popular en redes sociales por su creación de contenido relacionado con las películas y las series, conocida como Sylcine (@sylcine_).

Una frase para la historia de España

Ha sido a raíz de sus palabras durante la alfombra roja: "Llevo un pin que solía usar en 2003 durante la guerra ilegal en Irak. Ahora, 23 años después, ha comenzado otra guerra ilegal, liderada por Trump y Netanyahu. También apoyo a Palestina".

En su perfil oficial de X halagó no solo al actor, sino a todos los españoles: "Quiero estudiar qué hay en la sangre de los españoles para tener tanto coraje, cuando todos los demás se están orinando encima #wow".