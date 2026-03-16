La empresa china dueña de MediaMarkt promete entrega en horas en Francia, Reino Unido y Alemania pero deja fuera a España: esto es lo que ofrece y por qué importa

La empresa china JD.com continúa en su lucha por abrirse un hueco en el mercado minorista europeo. Tras hacerse en 2025 con la mayoría del capital social de Ceconomy (empresa matriz de MediaMarkt), la compañía acaba de anunciar un nuevo movimiento importante.

La firma va a lanzar, bajo su marca Joybuy, la versión europea del negocio minorista a través del que logró gran crecimiento en China. Los objetivos de JD.com son competir en el mercado europeo con Amazon y reducir su dependencia del mercado interno chino, en el que la rentabilidad se ha visto reducida a raíz de la intensa competencia.

Tal y como recogen desde Financial Times, JD.com ha comenzado este lunes a vender más de 100.000 productos (desde artículos tecnológicos de marcas de alta gama a artículos de alimentación) en seis países europeos. España no está entre ellos; los países en los que el nuevo servicio está disponible son Francia, Reino Unido, Alemania, Bélgica, Luxemburgo y Países Bajos.

Más allá de por el precio, la empresa china va a tratar de marcar la diferencia respecto a sus competidores en el viejo continente por la rapidez en las entregas de los productos.

Entregas el mismo día para los pedidos realizados antes de las 11:00

En concreto, JD.com se ha comprometido a llevar a cabo las entregas en el mismo día en los mencionados países europeos siempre que los pedidos se realicen antes de las 11:00 y superen un precio mínimo.

En ese sentido, Matthew Nobbs, director general del negocio de JD.com en Reino Unido, ha expresado que "si puedes conseguir de todo, desde un televisor de 100 pulgadas hasta agua o cualquier otra cosa, y te lo entregan en menos de 12 horas a un precio excelente... Creo que estamos revolucionando un poco el mercado y estamos muy ilusionados con ello".

El negocio de JD.com en Europa seguirá el modelo con el que alcanzó el éxito en China, estableciendo relaciones con empresas internacionales de bienes de consumo para adquirir existencias y almacenarlas posteriormente en sus propios almacenes. De hecho, la compañía ha informado de que posee más de 60 almacenes en Europa, una cifra que se traduce en una superficie total de 300.000 metros cuadrados.