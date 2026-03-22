Bolaños responde a la pregunta que muchos le hacen y enseña lo que lleva (y lo que no) en su mochila

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes del Gobierno de España, Félix Bolaños, ha seguido los pasos de gran parte de los políticos españoles, como es el caso de Pedro Sánchez, y en los últimos meses ha estado bastante activo en las redes sociales, subiendo publicaciones de vez en cuando.

En su último video, que ha compartido en su cuenta de TikTok, el socialista ha querido responder a una pregunta que según él le hacen de forma habitual: qué lleva en el interior de su mochila.

"Seguro que muchas veces me has visto con la mochila al hombro. Y hay gente que me ha preguntado, oye ¿qué llevas en la mochila? Te lo voy a explicar", afirma en la publicación, donde explica que aunque antes los políticos llevaban consigo un maletín ahora los han reemplazado por la mochila, al menos en su caso.

"Bueno, pues esta mochila es mi despacho. De modo que todo lo llevo aquí, porque se dónde empieza mi día, pero no dónde lo termino. Hace años se utilizaban los maletines que nos dan en nuestra toma de posición. Yo creo que ahora casi ninguno lo utilizamos. Os voy a enseñar mi despacho (lo que se pueda ver... un poquito)", agrega el ministro mientras abre la mochila y comienza a enseñar todo lo que alberga en su interior.

"Consejo de ministros: esto son las intervenciones que voy a hacer en el Consejo de Ministros... El senado... Congreso: sesión de control en el Congreso. Ay esto me hizo mucha ilusión. 'La mayor transformación de la justicia en décadas'. Esto me lo dieron en el Tribunal de Instancia de Herrera del Duque....La planificación del Consejo de Ministros, la de marzo y de abril (esto no se puede enseñar)", dice el socialista en tono de humor.

Junto con los documentos del consejo de minisitros o de las sesiones del control en el Congreso, el ministro también cuenta con otros objetos en su interior, como bolígrafos, un kit para el gimnasio, o un pañuelo para limpiar las gafas.

"Aquí llevo, los bolis, siempre tengo que subrayar todo, todos los documentos... Para limpiar las grafas... Este es mi kit para ir al gimnasio. Está como está, porque claro, voy una vez cada trimestre. Yo también pretendo ir al gimnasio y acabo no yendo nunca. No hay más que verme", asegura entre risas.

Finalmente, el ministro señala una cosa que dice no tener: una varita mágica. "Lo que no tengo en la mochila es una varita mágica. Todos los acuerdos en el Congreso de los Diputados, por difíciles que sean, son trabajo", sentencia en la publicación.