Boris Izaguirre responde a las dos jóvenes venezolanas que han criticado el olor de los españoles

El escritor Boris Izaguirre ha reaccionado en su sección en La Resistencia al polémico vídeo de dos venezolanas en las que criticaban en su perfil de Tik Tok, entre otras cosas, el olor corporal de los españoles.

"Aquí la gente huele horrible, no todo el mundo, pero es demasiado común. Huelen a violín, a axila maloliente. Aquí hay agua todo el día, aquí hay champú, aquí hay jabón y hay desodorante. No lo entiendo. Es algo como cultural", afirman en el vídeo las dos jóvenes.

Izaguirre ha pedido compresión con ellas porque "son lo peor que puede existir en la humanidad, que es ser pija y vivir en un país tercermundista como es Venezuela". "Es una contradicción tan horrible que las tenéis que entender. Viven en la tragedia de ser pija subdesarrollada, es una de las peores contradicciones del mundo" , ha afirmado.

El escritor ha cuestionado que no se hagan otras preguntas: "¿Por qué no pensar esas cosas que sí tienes en España y no tienes en Venezuela, como por ejemplo una democracia consolidada, que personas homosexuales se pueden casar con su pareja, que haya una Ley Trans muy importante y muchísimas cosas más".

Finalmente, ha comentado que cuando llegó a España descubrió el mal olor del axila y de los pies. "Nosotros en Caracas tenemos problemas de abastecimiento de agua, solo tienes unas horas del día y pese a todo eso vamos prístinos, pero es que tenemos buen olor y un desastre de país", ha asegurado.

Tras estas palabras, ha concluido con una pregunta y una reflexión: "¿De qué te sirve el buen olor si te tienes que marchar de ese país para tener las cosas que te interesan? De una venezolana a otra venezolana: no pasa nada porque la axila desprenda un olor corporal diferente".