Broncano enseña lo que lleva en el bolsillo y él mismo se sorprende al sacar esto: "No sé si esto es legal"

David Broncano y Lalachús han acudido como invitados a Ilustres Ignorantes, el mítico programa de humor de Movistar presentado por Javier Coronas, Pepe Colubi y Javier Cansado.

En un momento del programa Broncano, que siempre ha reconocido que una de sus pasiones es el alpinismo —además del tenis—, ha enseñado lo que lleva en el bolsillo y muchos no dan crédito. De hecho ni él mismo ha dado crédito.

Lo primero que ha sacado es una navaja multiusos pequeña porque "sin navaja no se puede ir por la calle", una palanca junto a las llaves "para hacer palanca", un aparato para romper ventanas y romper cinturones de seguridad: "Esto lo aprietas contra la ventana y se rompe y con esto cortas un cinturón de seguridad".

Y por último, lo más impactante, una llave que, en palabras de Javier Cansado, "abre el mundo". "Todo lo anterior me cuadra, ¿pero la llave?", ha dicho Coronas. "Esta llave sirve para abrir hidrantes de estos de agua. O sea, yo no sé si esto es legal pero yo lo tengo. Es posible que no sea legal".