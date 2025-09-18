Broncano pregunta a Loquillo en 'La Revuelta' por Raphael y firma un minuto muy reivindicativo

El cantante Loquillo ha sido el segundo invitado de La Revuelta tras Mirela Balic y Esther Expósito, que venían a promocionar su nueva película El Talento, en el que Balic ha afirmado con rotundidad que se trata del mejor papel que ha hecho hasta ahora Expósito.

Loquillo, que llegaba al final del programa para presentar su nuevo disco Corazones legendarios y que saldrá a la venta el próximo 26 de septiembre, ha mandado un mensaje directo a la televisión pública a favor de la música en directo.

"Yo hace muchos años que no toco en directo en una televisión porque no hay programas de música, entonces el hecho de que vosotros estéis haciendo este programa con música en directo es increíble", ha expresado el cantante al principio de su discurso.

"Me gustaría que la televisión pública de mi país abogara por programas de música en directo que reflejara la realidad cultural de nuestro país. Importante", ha rematado. Su pequeño, pero contundente discurso ha generado una gran reacción en Broncano, que afirmaba rápidamente que estaba de acuerdo y quiso estirar el chicle sobre el tema.

"Es verdad que televisivamente, algo que me ha gustado de estos dos años, históricamente se ha dicho que no funciona, pero para nada, si hiciéramos actuaciones tan guapas como las que hacemos, si bajáramos de audiencia, las seguiríamos haciendo", ha añadido Broncano. Para Loquillo, tanto Broncano como su equipo "tiene buen criterio" y luego le ha agradecido que le haya invitado al programa.

Preguntado por Rafael, ha comentado que "hay una cosa muy importante y es que en los últimos años se ha hecho justicia: España es, desgraciadamente, un país que trata mal a sus estrellas, a sus artistas".

"No es como Inglaterra o como puede ser Francia, pero sí que es cierto que en los últimos años la figura de Raphael se ha reivindicado y ha cobrado fuerza, eso es lo que deberíamos hacer", ha expresado.

"Acaba de fallecer Manuel de la Calva, uno de los grandes compositores de este país y una figura fundamental para entender la historia de la música popular, a eso tenemos que darle importancia, a su trabajo y al hecho de que ha hecho felices con sus canciones a miles de personas y a muchas generaciones. Debemos reivindicar más lo nuestro", ha rematado.