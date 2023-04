El brutal cambio físico del chico del 'Pim, pam, toma lacasitos'

Es muy difícil haber escapado a su vídeo o a cualquiera de los memes que aún circulan sobre él. Se llama Ares, pero es conocido por una 'estelar' aparición en Callejeros (Cuatro). Aquel momento en el que un joven salido de una macrofiesta fue cazado en un control de alcoholemia.

Ante las cámaras del programa, dejó frases que ya son historia de la televisión y la sociedad españolas. "Pim, pam, toma lacasitos" o "viva España, viva el rey, viva el orden y la ley", se le oía pronunciar en pleno éxtasis y ante la presencia de los agentes de la Guardia Civil.

De aquello hace ya 14 años y Ares quiere pasar página. De hecho, ha vuelto a ser protagonista ahora pero por un motivo bien diferente. Para ser imagen de una campaña sobre seguridad vial que ahora ha reimpulsado la marca de neumáticos Michelin.

De hecho, en un vídeo grabado para esa campaña, Ares asegura que ya no tiene nada que ver con aquel chaval pillado al volante en un estado deplorable. Y aunque cuenta que aquel momento le dio fama y dinero, no lo volvería a hacer. "Ese no soy yo. Era muy joven y descerebrado. Mi madre no me echó la bronca porque era una más, nos habían grabado peores", cuenta en una de sus confesiones.

La campaña, que ha resultado un éxito en sus primeras horas, permite conocer al 'nuevo' Ares, un joven albañil que ya sí se reconoce como un conductor responsable.

"Si quieres beber puedes hacerlo, siempre que quieras con conocimiento y divertirte. No puedes conducir borracho. Ya no es por ti, es por las demás personas que van en la vía. Ellos no tienen la culpa de que tu vayas borracho", remata, visible y emocionalmente bastante cambiado con la imagen que se conoció de él hace más de una década.