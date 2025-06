Buxadé entrega pulseras y bolis de Vox a Xabier Fortes por este motivo y se lleva una réplica de aúpa 

El presentador de La Noche en 24 horas, Xabier Fortes, y el eurodiputado de Vox Jorge Buxadé tuvieron un encontronazo este martes en el momento de despedir al político tras una entrevista para el canal de la Corporación pública.

Fortes le dio las gracias por prestarse a la conversación y, en ese momento, el dirigente ultraderechista comenzó a darle tanto al presentador como a sus colaboradores tanto pegatinas como bolígrafos y pulseras de Vox con la bandera de España.

"Tenía un regalo, que son las pulseras prohibidas de Vox, las que en virtud de las cuales el PSOE puso una denuncia por financiación ilícita. Traigo pegatinas, bolígrafos y pulseras de Vox, una para cada uno porque pensaba que íbamos a hablar de esto, que son las que dan los afiliados y simpatizantes de Vox cada fin de semana, incluso siendo agredidos en Cataluña, País Vasco, Galicia, Madrid y muchos lugares de España", comenzó diciendo el político de Vox.

Buxadé prosiguió diciendo que "ellos dan este material como actividad promocional y la gente aportar 50 céntimos, un euro o lo que sea". "Esto el PSOE denuncio ante la Fiscalía y salió en medios de comunicación con artículos de todo tipo con un delito de financiación ilícita hasta que la semana pasada la Fiscalía sacó la resolución archivando esta cuestión", indicó.

"En realidad fueron dos, una que dijeron que había financiación ilícita por recibir un préstamo de un banco húngaro y dijo que ahí no puede haber delito por ser un préstamo, algo que sostuvimos desde el primer día. En segundo lugar fue respecto a esto porque aquí no hay ninguna donación, ya que en las mesas informativas la gente de forma voluntaria da 50 céntimos, un euro y eso no es una donación, que quede claro", sentenció Buxadé, que lanzó una pulla diciendo que pensaba que le iban a preguntar por este asunto.

Fortes recogió el guante y le contestó con contundencia: "Entendí que había otras cosas más interesantes, pero ya que usted lo saca, efectivamente la Fiscalía Anticorrupción archivó dos o una de las cuestiones que presentaba el PSOE. En concreto en la referida a la financiación irregular dijo que no la iba a resolver porque la había resuelto el Tribunal de Cuentas, que en concreto les condenó a un pago de más de un millón de euros".

Tras estas palabras Buxadé le dijo que no era así porque lo llevaba él, a lo que de nuevo el presentador no se cortó en su contestación. "Ya le digo que sí, estará recurrido pero falló contra ustedes lo siguiente".

Hasta leyó textualmente el falló diciendo lo siguiente: "Por los ejercicios 2018, 2019 y 2020 y por julio del año pasado. El primer concepto de esos tres años es 862.000 euros y por el de julio 233.000, es decir, en total más de un millón de euros".

"Eso es lo que falla el Tribunal de Cuentas. Es cierto que ustedes lo tienen recurrido, pero lo que dijo la semana pasada la Fiscalía Anticorrupción es que por este millón de euros no se va a meter porque ya está resuelto por el Tribunal de Cuentas", concluyó el presentador.