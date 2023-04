Un camarero de EEUU monta revuelo en Twitter tras enseñar y criticar las propinas que le han dejado

Las propinas siguen siendo tema de debate en algunos países. Con el ejemplo de lo que ocurre en Estados Unidos, en España se han defendido algunas recomendaciones, como la que lanzó hace unos meses la Comunidad de Madrid, para invitar a los clientes a dejar dinero a los trabajadores de bares y restaurantes.

En esta ocasión, el usuario de Twitter @boss_on_here ha protagonizado un importante revuelo en la red social tras compartir y criticar duramente las propinas que varios comensales le han dejado tras atenderles en el restaurante en el que trabaja en EEUU.

En el mensaje, el protagonista ha cargado contra los clientes y no ha dudado en mostrar la cantidad que terminaron destinando, en tres de los recibos que entregó.

El usuario fotografió una cuenta de 226 dólares en la que le daban 40 dólares de propina, otro ticket en el que le ofrecían 5 dólares tras los 64 que costó lo que consumieron y, en la tercera de ellas, tras gastar 94 dólares, dejaron una propina de 10.

Una cantidad que no fue suficiente para el protagonista y que ha decidido compartir en Twitter, criticando con dureza a los comensales. "Premio a los chicos que pueden chupar mi p***a", recriminó.

En un segundo tuit, el usuario ha criticado que "a los estadounidenses les encanta fingir que no aceptan el sistema de propinas cada vez que salen". "Y adivinen qué carajos, yo tampoco lo elegí. Pero doy propinas cuando salgo. Así que, ¿por qué no esperaría lo mismo de ti cuando soy tu camarero? No es un sistema nuevo", ha añadido.

Unas palabras que han generado un importante revuelo en redes sociales y que han hecho que la publicación acumule más de 3.000 me gusta y cientos de comentarios de todo tipo.