Cao de Benós ve irse a Ayuso de la Conferencia de Presidentes y no puede evitar pronunciarse

Alejandro Caos de Benós, primer occidental en representar en el extranjero al régimen de Corea del Norte, ha lanzado un dardo directo hacia la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, no por el asunto de los pinganillos, sino que va más allá.

"Puedes no estar de acuerdo en que se use el catalán o el euskera en una reunión determinada, pero irte como una niña pija y ofendidita es una falta de respeto hacia las lenguas cooficiales", ha expresado el activista en una publicación de la red social X (a quien todos conocen como Twitter).

El tuit ha acumulado más de 50.000 visualizaciones y 1.000 'me gusta'. Cao de Benós ha ido contestando a los usuarios que han reaccionado a su opinión. Cuando uno le comenta que le parece "un gasto de dinero que puede evitarse y que disgrega en el trato lingüístico a un país" él ha sido más contundente.

"Yo no he dicho que esté de acuerdo en usar pinganillo. He dicho que la pataleta es absurda, además de una falta de respeto. Si la organización así lo ha decidido, te lo pones y luego te postulas a presidenta", ha replicado.

Sobre si es una falta de respeto utilizar una lengua diferente ha sido más claro todavía: "La lengua y la cultura no divide, suma, y es la realidad de España".

