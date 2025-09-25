Carla Bruni, esposa de Sarkozy la lía a la salida del juzgado: en Francia están que trinan con ella

Nicolas Sarkozy ha vuelto a ser noticia muy a su pesar. El expresidente de la República de Francia ha escuchado este jueves, junto a su esposa, la cantante, actriz y modelo Carla Bruni, la sentencia de cinco años de prisión por la financiación ilegal de su campaña presidencial en 2007.

Para Sarkozy es el quinto juicio en los últimos cinco años y esta condena sí podría conllevar su entrada en prisión, aunque el camino legal aún se aventura largo. Los nervios de la pareja eran evidentes tras conocer la decisión del tribunal y lo que ha hecho Carla Bruni, de 57 años, da buena prueba de ello.

La tercera esposa de Sarkozy ha protagonizado un espectáculo mediático a la salida del juzgado en París. Al acercarse a la fila de medios que cubrían las informaciones en el lugar, la cantante —pudiéramos decir mocatriz— italofrancesa se dirigió directamente hacia uno de los micrófonos.

No para hablar, claro está. Sin mediar palabra, decidió arrancar la esponja o 'paravientos' del micrófono del diario Mediapart, uno de los referentes de la izquierda y, por tanto, antagonista de 'los Sarkozy'.

Lo más llamativo, como recogen nuestros compañeros de la edición francesa del HuffPost, es que su gesto no era precisamente de crispación... al menos aparentemente. "Toda sonrisas", destacan, la que fuera primera dama de Francia, se acercó, agarró y desenganchó el paravientos Mediapart y acabó por tirarlo al suelo. Sin perder la sonrisa en todo el proceso, que quede claro.

Instantes después, la periodista Laura Wojcik daba la 'última hora' del incidente, ya recuperada la espuma del micro, con un burlón "para todos los que estaban preocupados, está bien". Más allá de la broma, la acción de Carla Bruni ha generado una ola de críticas en Francia a la cantante y esposa del condenado Nicolas Sarkozy.