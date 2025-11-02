Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Un madrileño enseña cuándo le dan cita y demuestra que ir al médico es el nuevo deporte de riesgo
Virales

Un madrileño enseña cuándo le dan cita y demuestra que ir al médico es el nuevo deporte de riesgo

Indispensable armarse de paciencia.

Alba Rodríguez Morales
centro-medico-madrid-baja-medica-600-337i

Pedir cita médica en la sanidad pública madrileña se ha convertido, para muchos, en un ejercicio de paciencia… o directamente en todo un deporte de riesgo. 

Y es que cada vez es más usual ver como las fechas de las citas médicas son insultantemente lejanas, tanto es así que no es la primera vez que se escuchan quejas sobre listas de espera que van más allá de un año.

Un ejemplo de esto es lo que le ha pasado al usuario @hctorbb, quien lo ha mostrado con humor -y un poco de desesperación- a través de su cuenta de la red social X, anteriormente conocida como Twitter.

En concreto, el usuario primero ha compartido una captura donde la aplicación le daba cita para mayo de 2026; pero es que días después, la cosa ha ido a más, ya que ha adjuntado una actualización.

"Esto mejora chavales", ha señalado el tuitero, justo antes de adjuntar una captura de pantalla donde se puede ver una nueva fecha, aún más lejana, para su cita con el oftalmólogo: el 4 de marzo de 2027 a las 9:50.

El tuit, que acumula más de 295.000 visualizaciones, refleja con ironía una realidad que miles de madrileños denuncian a diario: las listas de espera sanitarias están desbordadas. 

La broma esconde un problema estructural que no deja de empeorar. Según los últimos datos del Ministerio de Sanidad, Madrid es una de las comunidades con mayores tiempos de espera para Atención Primaria, con demoras que pueden superar los 20 días solo para ver a un médico de familia.

Mientras tanto, la cita con el especialista o las pruebas diagnósticas puede retrasarse meses o incluso años, algo que el humor de las redes convierte en meme, pero que en la práctica afecta gravemente a la salud de los pacientes.

Además, los sindicatos médicos y asociaciones ciudadanas llevan meses quejándose sobre la falta de personal, la sobrecarga asistencial y la precariedad de muchos centros en la capital. El problema no es nuevo, pero sí creciente.

"Lo bueno es que para cuando llegue la cita ya habrán inventado la cura"; "Yo es que ese día a esa hora justo no voy a poder"; "Es bestial eh, yo llevo siete meses esperando a que me llamen para reumatologia, me saqué seguro privado el mes pasado y a los 10 días ya tenía cita con el especialista. Es para quemar el congreso", han comentado algunos usuarios.

