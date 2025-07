Una médica denuncia con mucha ironía cómo es su día después de una guardia de 24 horas

La médica residente y creadora de contenido en TikTok @dr.lugoiri ha publicado un vídeo de algo menos de dos minutos en su perfil de esta red social para contar cómo es su vida después de una guardia de 24 horas.

"Son las 10:45 de un domingo y estoy saliendo de guardia después de trabajar de lunes a viernes como una persona aparentemente funcional a tiempo completo. He pasado mi segundo fin de semana consecutivo haciendo lo que todo joven de 25 años en su sano juicio desearía: una guardia de 24 horas. Spoiler, no, no lo desea nadie", afirma la creadora de contenido, mientras va enseñando imágenes de su día a día.

La joven relata que entró al hospital el sábado y se pegó ahí todo el día: "He atendido pacientes y me han preguntado si soy la única que trabaja en el hospital porque era la misma que estaba ayer. Solo he dormido tres gloriosas horas en horizontal o en coma, no estoy segura".

Ironiza con que sale del hospital con "ojeras que podrían considerarse patrimonio cultural", pero que no se deja vencer y cuando llega a casa tiene que ponerse a hacer cosas antes de irse a dormir.

"Llego a casa, pongo una lavadora con los trajes del hospital, friego los tuppers y la termo y todo lo que ponga residencia médica en forma de residente. Luego me lanzo a la ducha para no sentarme en el sofá con los gérmenes del hospital", prosigue, informando de cómo es su rutina de belleza durante la ducha.

Después, comunica que mira el portátil y revisa tanto el correo electrónico como las redes sociales hasta el punto de leer preguntas que le hacen de si sigue viva.

Entonces y una vez ha terminado de comer es cuando llega el momento más esperado: la siesta postguardia. "Despierto sin saber en qué día, país o realidad paralela estoy", comenta con tono irónico.

Finalmente, la joven concluye contando lo que hace después de hacerse la cena. "Me preparo la cena, la mochila para el día siguiente y lo que queda de dignidad y vuelvo a la cama", concluye.