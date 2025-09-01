España registra un nuevo récord de turistas hasta julio y su gasto también está en máximos

España volvió a batir un récord de llegada de turistas, con 55,5 millones de entradas hasta julio (4,1 % más), que gastaron 76.074 millones (también en máximos históricos), lo que supone un aumento del 7,2 %, según ha publicado este lunes el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Los principales países emisores en los siete primeros meses del presente año fueron Reino Unido (con cerca de 11,0 millones y un aumento del 4,3 %), Francia (con más de 7,1 millones y un incremento del 1,7 %) y Alemania (con más de 6,9 millones, un 1,6 % más).

Por su parte, el gasto medio por turista fue de 1.493 euros, el 4,4 % más; y el diario creció un 6,9 %, hasta los 210 euros.