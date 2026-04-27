Uno de los medios más influyentes de EEUU ve lo que está pasando en Madrid y no duda en darle un apodo que va a ser tendencia

¿Madrid está perdiendo su esencia? Es la pregunta que se hace Bloomberg, uno de los medios más influyentes y leídos de Estados Unidos. Ha dedicado un extenso reportaje, a través de la articulista Laura Millán, a la ciudad de Madrid, abordando la "lucha" por mantener el "carácter que atrajo a tantos turistas en un principio" que están llevando a cabo las pequeñas empresas, frente a la transformación de la capital en un "destino turístico de lujo".

El titular es una clara declaración de intenciones: "Los madrileños luchan por preservar el alma de la ciudad". Y qué mejor ejemplo para ilustrarlo que el "adiós" de El Café Central, un icónico bar conocido por su terraza y su música en directo, especialmente jazz. El pasado 14 de abril cerró sus puertas tras 44 años de actividad. Los propietarios no renovaron el contrato de alquiler cuando otros empresarios se ofrecieron a pagar más.

El alquiler subía y subía y, al haber otros dispuestos a asumir ese coste, no tuvieron más remedio que cerrar. Eso sí, tras meses de campaña, han conseguido una nueva sede. Bloomberg lo enmarca así: "Es uno de los muchos locales, cafés y pequeños negocios emblemáticos que han sido noticia por su inminente cierre, a medida que la ciudad se transforma en un entorno majestuoso para la cultura y la vida nocturna, y pasa a ser un destino turístico de lujo que algunos han apodado 'el nuevo Miami'".

"Están impulsando los altos precios inmobiliarios"

"El floreciente sector turístico está creando empleo, pero también está impulsando los altos precios inmobiliarios, lo que está provocando la marcha de algunos negocios y residentes locales", relatan en el artículo. Entre las razones que destacan se encuentran:

El aumento de los alquileres.

Los cambios en los hábitos de consumo.

La falta de "apoyo" de las autoridades.

Rematan señalando que esta situación coloca a Madrid en un escenario "difícil": "Los mismos atractivos que han atraído a los visitantes a la ciudad se ven amenazados por el auge del turismo". En el texto hablan con Marta Rivera, concejala del Ayuntamiento de Madrid, y explican que, gracias al "reciente apoyo del gobierno" y a una "gran voluntad de adaptación", otros negocios que han vivido situaciones similares a la del Café Central han "evitado el cierre".

"Una nueva generación de pequeños empresarios"

Estas franquicias y comercios tradicionales que atraviesan dificultades han sido adquiridos por "una nueva generación de pequeños empresarios" que están "afianzándose" en el centro de Madrid: "Se hacen cargo de antiguas tiendas y cafeterías y las transforman en algo nuevo".

El primer ejemplo que ponen es el de Ferretería García, la más antigua de España, fundada en 1888, que fue adquirida por la empresaria María Antonia Escapa, quien la convirtió en un restaurante que incluso ha recibido recomendaciones en las guías Michelin y Repsol.