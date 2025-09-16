Carlos Alsina deja clara su postura sobre la decisión de RTVE y Eurovisión

El periodista Carlos Alsina, presentador de Más de Uno en Onda Cero, ha dejado muy clara su postura sobre la decisión de RTVE, que ha aprobado la retirada de la delegación española de Eurovisión 2026 si Israel participa en esa edición.

"Eurovisión es un concurso de televisiones públicas, no de países. Por tanto, quien tiene que tomar la decisión es TVE porque es quien participa en Eurovisión. Y participa la televisión pública israelí. Entonces, si televisión española entiende que la presencia que la presencia de una televisión pública como la de Israel supone blanquear al Gobierno de Israel en lo que está haciendo en Gaza, pues hace muy bien en pedir que la expulsen", ha dejado claro Alsina.

El periodista ha ido más allá: "Y si no se la expulsa harán muy bien en salirse ella del concurso y en no emitir el concurso, entiendo que también será lo siguiente que haga TVE. Es una decisión de TVE y sabrá lo que hace".

Dicho eso, Alsina ha puesto el foco en un sitio bien distinto: "A mí me preocupa más que todo esto, me interesa más que todo esto de La Vuelta, de Eurovisión... cómo hacemos, si es que queremos hacerlo, para establecer una línea que delimite o separe lo que es el Gobierno de Israel y las decisiones que toma y lo que hace en Gaza, que la ONU califica hoy de genocidio, del conjunto de la sociedad israelí".

"Porque me da la impresión de que estamos contribuyendo un poco entre todos a que parezca que toda la sociedad israelí es monolítica y que toda está aplaudiendo a Netanyahu y no es así. Y como sabemos que no es así no sé cómo deberíamos actuar para que esté más presente eso", ha subrayado.

Ha puesto como ejemplo "un comunicado de una organización empresarial israelí que hace una crítica severísima de su primer ministro, al que acusa de estar poniendo en peligro la propia existencia del Estado de Israel con su política en Gaza".

"Es importante que sepamos que Netanyahu es el primer ministro, efectivamente, pero no significa que todo lo que está haciendo lo respaldan todos los israelíes", ha insistido.