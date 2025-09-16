Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Carlos Alsina deja clara su postura sobre la decisión de RTVE y Eurovisión
Virales

Virales

Carlos Alsina deja clara su postura sobre la decisión de RTVE y Eurovisión

Pone el foco en otro asunto. 

Rodrigo Carretero
Rodrigo Carretero
Alsina en la radioONDA CERO

El periodista Carlos Alsina, presentador de Más de Uno en Onda Cero, ha dejado muy clara su postura sobre la decisión de RTVE, que ha aprobado la retirada de la delegación española de Eurovisión 2026 si Israel participa en esa edición.

"Eurovisión es un concurso de televisiones públicas, no de países. Por tanto, quien tiene que tomar la decisión es TVE porque es quien participa en Eurovisión. Y participa la televisión pública israelí. Entonces, si televisión española entiende que la presencia que la presencia de una televisión pública como la de Israel supone blanquear al Gobierno de Israel en lo que está haciendo en Gaza, pues hace muy bien en pedir que la expulsen", ha dejado claro Alsina.

El periodista ha ido más allá: "Y si no se la expulsa harán muy bien en salirse ella del concurso y en no emitir el concurso, entiendo que también será lo siguiente que haga TVE. Es una decisión de TVE y sabrá lo que hace". 

Dicho eso, Alsina ha puesto el foco en un sitio bien distinto: "A mí me preocupa más que todo esto, me interesa más que todo esto de La Vuelta, de Eurovisión... cómo hacemos, si es que queremos hacerlo, para establecer una línea que delimite o separe lo que es el Gobierno de Israel y las decisiones que toma y lo que hace en Gaza, que la ONU califica hoy de genocidio, del conjunto de la sociedad israelí"

"Porque me da la impresión de que estamos contribuyendo un poco entre todos a que parezca que toda la sociedad israelí es monolítica y que toda está aplaudiendo a Netanyahu y no es así. Y como sabemos que no es así no sé cómo deberíamos actuar para que esté más presente eso", ha subrayado.

Ha puesto como ejemplo "un comunicado de una organización empresarial israelí que hace una crítica severísima de su primer ministro, al que acusa de estar poniendo en peligro la propia existencia del Estado de Israel con su política en Gaza". 

"Es importante que sepamos que Netanyahu es el primer ministro, efectivamente, pero no significa que todo lo que está haciendo lo respaldan todos los israelíes", ha insistido. 

Rodrigo Carretero
Rodrigo Carretero
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy subdirector en El HuffPost España. Junto a todo el equipo, trato de que el medio conserve la esencia que le caracteriza desde su fundación: escuchar a la gente, no importa desde donde nos lea, apostando siempre por nuevos formatos y por el contenido que demanda la calle, tratado siempre con la máxima rigurosidad.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en virales, cultura digital y tendencias sociales, con especial atención a cómo ciertos fenómenos aparentemente ligeros abren la puerta a debates más profundos. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer Alfredo Corell: “La charla de un profesor de universidad que puso en pie a todo un auditorio”. En aquella época, Corell era un desconocido para el gran público, pero a partir de ese artículo, que tuvo cientos de miles de lectores, su popularidad fue creciendo hasta convertirse en uno de los científicos más respetados de España, con galardones como el I Premio CSIC-Fundación BBVA de Comunicación Científica.

 

Mi trayectoria

Nací en Valladolid, estudié Periodismo en la Universidad de esa misma ciudad y fui becario en 'El Día de Valladolid'. Luego dejé mi tierra para cursar el Máster de Periodismo de la Universidad Autónoma de Madrid y trabajé un año en 'El País' antes de entrar a formar parte en 2012 del equipo de 'El HuffPost España'. Aquí he sido redactor de hard news, responsable de fin de semana, jefe de la sección de virales y, ahora, subdirector. Entre medias, durante un año fui jefe de redes sociales y multidistribución de contenidos en 'Los40'.

 

Una de mis aficiones es escribir ficción y he sido finalista en dos concursos literarios: el I Concurso de Microrrelatos 5’ y el Premio Internacional de Microtextos Garzón Céspedes.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

 