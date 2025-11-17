Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Carlos de Andrés aclara los rumores sobre si Pedro Delgado iba a seguir en TVE por sus opiniones sobre los cortes en La Vuelta
Carlos de Andrés aclara los rumores sobre si Pedro Delgado iba a seguir en TVE por sus opiniones sobre los cortes en La Vuelta

Ha concedido una entrevista a Fuera caretas TV.

Carlos de Andrés hablando sobre Perico Delgado.

El periodista de RTVE y narrador de ciclismo Carlos de Andrés ha sido preguntado por el futuro en televisión del exciclista y comentarista de la corporación pública, Pedro Delgado, tras la polémica que se creó en la última Vuelta a España por sus opiniones sobre las manifestaciones y cortes a favor de Palestina. 

En una entrevista concedida al podcast Fuera caretas TV, el periodista ha reconocido que nadie le ha dicho que no vaya a seguir, tal y como se publicó en diversos medios de comunicación en los que se informaba que su futuro estaba en el aire.

Preguntado por si esos rumores eran ciertos, De Andrés ha afirmado lo siguiente: "Que yo sepa no, pero soy comentarista y nadie me tiene que llamar para comunicarme. Supongo que lo harán el día que suceda, si es que tiene que suceder, pero que yo sepa no". 

"He hablado con él, lógicamente, pero nadie le ha dicho que no va a seguir, así que cuando llegue el momento quién tenga que planteárselo se lo planteará, pero a mí nadie me ha dicho que no vaya a seguir y entiendo que sí que va a continuar", ha añadido el histórico narrador de RTVE. 

De Andrés, además, ha apuntado que "cuando llegue el momento quién tenga que planteárselo se lo planteará". 

Ha defendido la libertad de expresión

Carlos de Andrés también ha defendido la diversidad de opiniones y la libertad de expresión: "Él tiene sus opiniones, yo las mías y en muchas solemos coincidir pero en este punto no, pero él es libre de opinar lo que considere".

"No sé si a lo mejor meter una excesiva política en el deporte es bueno o malo, pero sí que sé que en ese momento era difícil no expresar tus sentimientos u opinión sobre ese conflicto", ha apostillado.

De Andrés ha terminado apuntando que su opinión es una, la de Perico es otra y "cada uno defiende sus pensamientos". "Para mí es un episodio que ya está, no le voy a dar más presencia a todo eso. Él es mi amigo y aunque discrepe con la forma en la que piensa no voy a dejar de serlo y es con la persona con la que más cómoda me siento comentando una carrera de ciclismo", ha sentenciado. 

