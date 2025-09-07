Carlos Bardem manda este difundido mensaje al Gobierno tras la partida de la Global Sumud Flotilla a Gaza

El actor Carlos Bardem ha publicado un vídeo mandando un mensaje directo al Gobierno de España pidiendo protección para la Global Sumud Flotilla, un grupo de buques que salió desde Barcelona y se reunirán con más embarcaciones en Túnez, después de hacer una parada técnica de dos días en Menorca. Se trata "del mayor intento de romper el asedio ilegal israelí sobre Gaza".

"Hola, soy Carlos Bardem. En estos momentos, la Global Sumud Flotilla, una flotilla en la que van embarcados con ciudadanos españoles civiles, se dirige a Gaza a intentar romper el bloqueo y detener el genocidio que está realizando Israel allí", ha informado al principio del vídeo, que ha acumulado más de 3.000 'me gusta' en menos de 24 horas.

Ha hecho una petición al Gobierno "en previsión de una respuesta violenta de los israelíes a la presencia de esta flotilla, en la que van embarcados, insisto, civiles, y con ciudadanos españoles".

"Nos piden que difundamos y exijamos la necesidad de que el Gobierno español proteja a sus ciudadanos, de que haga lo necesario para dar protección a esta flotilla, que no es más que un mensaje de paz, ya la que están intentando calificar de terrorista, preparándose para acciones violentas contra ellos", ha expresado Bardem.

"Os pido por favor que difundamos este mensaje, que exijamos al Gobierno español la defensa de sus conciudadanos embarcados en la Global Summud Flotilla", ha concluido. Muchos usuarios de la red social X han aplaudido su mensaje. "¡Que nos oiga nuestro Gobierno!", ha exclamado en el tuit el propio actor.

Tras sufrir "fuertes tormentas", las embarcaciones se vieron obligadas a hacer una parada técnica en Menorca "para realizar comprobaciones de seguridad". Según ha comentado la exalcaldesa de Barcelona, ha sido una parada útil para las situaciones de emergencias que surjan en el viaje.