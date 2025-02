Carlos Boyero le dedica estas cinco palabras a Eduard Fernández tras su testimonio en 'Lo de Évole'

El periodista Carlos Boyero le ha dedicado un artículo al actor Eduard Fernández, que recibió el pasado sábado su cuarto premio Goya por su papel en El 47, pero no por su nuevo galardón, sino por lo que dijo en la entrevista que concedió a Jordi Évole.

El intérprete aprovechó la charla, grabada meses antes, con el periodista para hacer una confesión. "Lo he pensado mucho, contarlo o no, y había gente que me decía que no lo contara. Decía que si lo contase en algún sitio sería con Évole, en una entrevista como dios manda", explicó, antes de dar a conocer su adicción al alcohol y a la cocaína.

"Hay a mucha gente a la que le iría muy bien hacerse cargo de esto porque llega un momento en el que hay que poner las cosas en su lugar. La depresión es una enfermedad y que es tratable y que no es alguien que es raro y que, además, es culpable por estar mal", reclamó.

Al ver la confesión de Eduard Fernández, Carlos Boyero no ha dudado en dedicarle una columna en el diario El País. "Alucino para bien cuando veo y escucho en ese programa tan seductor titulado Lo de Évole el testimonio de un tipo con apariencia dura", ha señalado.

"Aunque sospecho que con muchas grietas internas, actor extraordinario y en plena y merecida gloria artística y mundana, confesar en público con desarmante sinceridad su largo enganche al bebercio y a otras sustancias exaltantes", ha expuesto.

Carlos Boyero ha destacado una frase del actor. "Afirma cosas como: 'No huyas de la angustia, sopórtala. Lo peor es recaer sin ganas. A esa cosa aburrida de la sobriedad hay que encontrarle la gracia. Lo peor es recaer sin ganas", ha recordado.

"Y me digo, tiene usted un par de huevos. O igual necesitaba soltar el vómito en público. Casi todos los artistas y mucha gente desamparada han atravesado esas temibles fases, y bastantes la palmaron antes de encontrar una paz tan difícil", ha explicado.

Carlos Boyero ha reconocido que escuchó el "desgarrador y nada teatral testimonio de Eduard Fernández con sorpresa y agradecimiento". "Este hombre, además de agradecerle mucho el placer que me dona con su talento histriónico, es un fulano que me cae de puta madre", ha sentenciado.