Carlos Sáinz se moja y habla como nunca de cómo ve la situación política que hay en España

El piloto madrileño de Fórmula 1, Carlos Sainz, ha opinado sobre la situación política y social que, en su opinión, se vive hoy en día en España durante una entrevista que ha dado a Juanma Castaño para El Partidazo de la Cadena Cope.

Sainz, que ha reconocido estar motivado y con ganas para seguir en la escudería Williams, ha confesado que la última vez que estuvo en España fue el pasado 1 de septiembre, para celebrar su cumpleaños, y fue cuando aprovechó para ver a amigos y familiares.

Entonces, Castaño ha preguntado al piloto madrileño por si está al día de la situación en España y de todo lo que va pasando. Él ha mostrado su desencanto: "Estoy tan disgustado con lo que veo con la situación tanto política como social que me ponía un poco de mal humor cada vez que intentaba seguir la actualidad y, desde entonces, he intentado desconectar un poco".

"Ahora, con el tema de Israel y Palestina, el revuelo que se montó en La Vuelta, sí que he intentado leer e informarme para entender lo que está pasando y por qué está pasando, intentar entender las dos posiciones para poder tener en el día de mañana una opinión y el punto de vista y poco más", ha añadido.

Finalmente, Sainz ha insistido en que "el tema político español lo tengo abandonado porque me pone de muy mal humor".

Además, el madrileño también ha comentado que de todo lo que es el deporte español el fútbol, por ejemplo, lo sige menos y al Real Madrid, su equipo, lo ve más en Champions y menos en Liga, aunque ha descartado que esto sea por un tema estrictamente arbitral. Finalmente, ha apuntado que lo que más sigue últimamente es otro deporte de motor como Moto GP y la reciente victoria de Marc Márquez, el ciclismo con los continuos triunfos de Tadej Pogacar y el golf.