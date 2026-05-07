Carmen Machí habla así de lo que supone que los jóvenes sientan atracción por la extrema derecha

La actriz Carmen Machi ha concedido una entrevista al diario El Mundo para hablar de su último trabajo, Los justos. Al hilo de la película, que trata sobre un jurado popular y cómo pretenden comprarlo durante un caso de corrupción, han preguntado a la interprete por cómo ve la situación al mirar alrededor. "¿Estamos tan mal?", le han cuestionado directamente.

"Noto que me ha pasado una cosa y es que, conforme vas cumpliendo años, entras casi en modo avión. Antes estaba conectadísima todo el rato y ahora, cada vez menos. Es obvio que estamos viviendo tiempos convulsos, con un Donald Trump que está marcando el ritmo del mundo y todo es muy loco", ha comenzado diciendo.

La actriz ha añadido que "en todo tiempo ha habido problemas", pero que, en su opinión, "ahora quizás lo peor es para los jóvenes". "Es verdad que eso está provocando una corriente de gente joven de extrema derecha. Esto es muy peligroso y muy sorprendente", ha añadido la actriz de series míticas como Aída o Siete vidas.

Así argumenta sus palabras

Machi, entonces, ha sido preguntada por el sentido de sus palabras. "Entiendo poco de política porque no me interesa nada, pero sí me llama la atención que una persona se afilie a algo tan radical y que va más de destruir que de construir", ha afirmado de forma tajante.

Además, ha comentado que le llama "poderosamente la atención" porque no puede entender que se llegue a ese extremo. "Seguro que algo se me escapa, pero es inquietante porque los jóvenes se supone que son el futuro y ese no es un futuro deseable", ha argumentado.

Finalmente, ha acabado asegurando que "el tono de confrontación en que el vive esta sociedad ahora mismo es horroroso", aunque se ha mostrado esperanzada por el futuro. "Creo que es puntual, todo se calmará y volverá la normalidad, pero es un momento raro. La sensación es que algo va a pasar y no sabemos qué", ha concluido.