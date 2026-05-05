"Tengo todas las cartas": Trump presume de ser el rey del UNO pero descubren que no se sabe las reglas

El presidente de EEUU, Donald Trump, sosteniendo comodines del UNO, en una imagen generada por IA y difundida por la Casa Blanca el 4 de mayo de 2026.

28 de febrero de 2025. El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, visita a su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca. El anfitrión dio un repaso histórico a su visitante, afeándole su postura en la negociación de paz con Rusia (su invasor, por si hay que recordarlo) y prácticamente culpándolo de la guerra. Trump le dijo a Zelenski: "No tienes todas las cartas". Desde entonces, esa frase se ha convertido en una frase archirrepetida en los debates de política exterior.

Ahora, el republicano ha usado el mismo entrecomillado en una imagen generada por Inteligencia Artificial (IA) y difundida en su red social, Truth Social, en la que viene a decir que su poder geopolítico es absoluto, en este caso refiriéndose a la guerra contra Irán, que lanzó hace más de dos meses junto a Israel. "Tengo todas las cartas", se lee en el mensaje que acompaña a la foto. En la mano del magnate, seis comodines del famoso juego de cartas UNO. El problema es que en el UNO gana el que se queda sin cartas. "Es la afirmación más tonta de la historia", resumen en redes, donde Trump se ha vuelto a convertir en carne de meme.

No ha hecho falta esta vez ni un bombardeo directo ni un decreto polémico, porque con este error tan básico ha provocado las carcajadas de medio Internet. Y es que estamos hablando de un juego del que se estima que se han vendido más de 150 millones de copias desde que fue inventado, en 1971, en EEUU.

La metáfora del desafiante Trump pretendía ser un golpe de autoridad en plena escalada bélica con Irán, sugiriendo que EEUU tiene el control total de la situación, sobre todo en cuanto al paso de barcos por el preciado estrecho de Ormuz, por el que antes de la contienda pasaba el 20% del crudo mundial. Sin embargo, el tiro le ha salido por la culata. Como buena parte de los niños saben, el objetivo del UNO es, precisamente, deshacerse de todas las cartas. Tener "todas" no es una señal de victoria, sino la prueba irrefutable de que estás perdiendo. Por goleada.

La reacción de la oposición, del Partido Demócrata, y de los usuarios no se ha hecho esperar. El representante demócrata Ted Lieu fue uno de los más rápidos en señalar el error técnico (y político) de la publicación: "Estimada @WhiteHouse: Si Trump tiene todas las de ganar, ¿por qué los precios de la gasolina están en niveles récord? Ah, claro, en el UNO se gana sin tener ninguna carta. Deberían despedir a su encargado de redes sociales", escribió.

En la misma línea, el periodista Nick Bryant tiró de ironía doméstica para subrayar lo absurdo de la imagen: "Tengo un hijo de cinco años. Juego mucho al Uno. Es imposible ganar o terminar la partida con estas cartas". Otros críticos, como el consultor político Rick Wilson, prefirieron centrarse en la estética de la IA con un escueto pero demoledor: "Manos pequeñas".

Tambores de guerra y precios por las nubes

Más allá de la mofa por el desconocimiento de las reglas de Mattel, el meme aterriza en un momento crítico. Mientras Trump presume de su "mano" ganadora, el conflicto con Irán está asfixiando los mercados internacionales. El cierre del Estrecho de Ormuz tras el inicio de las hostilidades el pasado 28 de febrero ha disparado el precio del crudo Brent hasta los 113,65 dólares por barril, situando el promedio nacional de la gasolina en EEUU en unos dolorosos 4,46 dólares por galón.

Trump ha anunciado ahora el llamado "Proyecto Libertad", una operación militar que movilizará destructores, más de 100 aeronaves y 15.000 efectivos para "guiar" a los barcos varados en el estrecho. El régimen de los ayatiolás, por su parte, ya ha advertido que cualquier fuerza extranjera "agresiva" será atacada.

En este tablero de ajedrez geopolítico -o de cartas mal jugadas-, el entorno de Trump sigue apostando por la narrativa del triunfo constante. De hecho, poco después del polémico meme, la Casa Blanca publicó un bucle de una hora del presidente repitiendo la palabra "winning" (ganando). Ayer, 4 de mayo, día de Star Wars, se atrevió a añadir: "En una galaxia que exige fortaleza, Estados Unidos está listo. Este es el camino. Que la Fuerza te acompañe". Trump se había convertiodo en el Mandalorian y a su lado aparecía Grogu.

De momento, en la partida real contra Irán, las cartas siguen sobre la mesa, en lo comercial, en lo defensivo y en lo diplomático, y los estadounidenses las están pagando muy caras en la gasolinera. ¿Logros? Ni UNO ni ninguno.