Carrefour pone a la venta este producto: vale 6,99 y muchos alucinan con que se esté comercializando

Finales de septiembre, casi octubre, y los supermercados más grandes de España tienen ya a la venta nada más y nada menos que turrones. Cada año llegan antes estos productos que han dejado de ser los tradicionales de almendras, duro y blando, para pasar a ser de todo tipo de sabores.

Si Mercadona ha puesto en el mercado uno nuevo —en un día se ha hecho ya viral— Carrefour ha tenido a bien, de la mano de turrones El Almendro, ha sacado una versión de turrón de Pantera Rosa, el mítico dulce de finales de los 80 que encanta tanto a boomers como a millennials.

El precio de la tableta es de 6,99 euros y existe la opción de llevarse una segunda unidad a 4,66 euros, así que los nostálgicos y fans de este producto pueden adquirirlo desde ya en el supermercado francés.

Como siempre que sale algo así, son muchos los que están a favor de este tipo de productos innovadores, pero siempre hay otros que están en contra porque, consideran, esto no es turrón, es simplemente una tableta de chocolate que no está acorde con el tradicional producto navideño.

En los comentarios, la gente está alucinando con los nuevos procesos de los supermercados, que parece que ya no respetan las temporadas: "En el Eroski de mi calle ya hay panetones desde la semana pasada".

Mercadona también se ha adelantado y se ha sumado a la moda de poner los turrones en septiembre. Además, lo ha hecho por todo lo alto: sacando al mercado un nuevo turrón de sabor Oreo de Hacendado.

En TikTok, personajes como Peldanyos ya han probado este turrón que a muchos les recuerda a las clásicas galletas bañadas en chocolate blanco que tanto gustan, sobre todo a los más pequeños de la casa.