Llega, a 24 de septiembre, un nuevo producto a Mercadona que deja a muchos estupefactos

24 de septiembre de 2025 y, en algunos Mercadona, ¡ya hay turrones! Como cada año, las redes sociales se han llenado de comentarios de sorpresa, alegría y estupefacción por la llegada de estos conocidos productos al gigante valenciano.

A casi tres meses de la Nochebuena y de la Navidad, el turrón ha llegado a uno de los supermercados más famosos de España. Esto ha propiciado multitud de mensajes de todo tipo, sobre todo cuando han descubierto que Mercadona ha incluido una nueva tableta.

Tal y como han recogido varios usuarios en redes sociales, el supermercado valenciano ha sacado al mercado un nuevo turrón llamado caocream, que a simple vista parece una pastilla de chocolate con galletas muy sospechosamente similares a las Oreo.