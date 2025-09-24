Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Llega, a 24 de septiembre, un nuevo producto a Mercadona que deja a muchos estupefactos
Virales

Virales

Llega, a 24 de septiembre, un nuevo producto a Mercadona que deja a muchos estupefactos

Sí, a 24 de septiembre. 

Álvaro Palazón
Álvaro Palazón
uno-supermercados-mercadona-227891-820-462

24 de septiembre de 2025 y, en algunos Mercadona, ¡ya hay turrones! Como cada año, las redes sociales se han llenado de comentarios de sorpresa, alegría y estupefacción por la llegada de estos conocidos productos al gigante valenciano. 

A casi tres meses de la Nochebuena y de la Navidad, el turrón ha llegado a uno de los supermercados más famosos de España. Esto ha propiciado multitud de mensajes de todo tipo, sobre todo cuando han descubierto que Mercadona ha incluido una nueva tableta. 

Tal y como han recogido varios usuarios en redes sociales, el supermercado valenciano ha sacado al mercado un nuevo turrón llamado caocream, que a simple vista parece una pastilla de chocolate con galletas muy sospechosamente similares a las Oreo. 

Álvaro Palazón
Álvaro Palazón
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy el jefe de Virales en El HuffPost España y tratamos de enseñarte todas las noticias que se te pueden haber escapado y que no sabías que necesitabas leer.

 

Sobre qué temas escribo

Escribo sobre todo lo que rodea a la televisión y lo que ocurre en ella: política, series, cine. Además, cubro grandes eventos como elecciones, Eurovisión, los Goya, JJOO, Mundiales y Eurocopas y trato de buscar las noticias y los comentarios que en otros medios no tienen cabida y que suelen pasar desapercibidos, pero que contados al estilo Huff son interesantes para los lectores.

 

Mi trayectoria

Nací en Benidorm en 1990 y como buen millennial siempre me ha interesado más el pasado que el presente. Quise ser periodista desde que tengo uso de razón. Soy licenciado por la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH) y toda mi trayectoria la he hecho en 'El HuffPost', donde llegué con 25 años y donde llevo ya 10 años trabajando. He participado en podcast, en programas de radio y tengo la sección gastronómica Huffeando con Pablo, donde salimos a probar comida con el influencer Cenando con Pablo.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 