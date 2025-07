El cartel que ha aparecido en su portal dice mucho, y no necesariamente bueno, de uno de los vecinos

La nota que ha aparecido en el portal de la escritora Anabel Botella está dando mucho juego en las redes sociales porque dice mucho, aunque no necesariamente bueno, de uno de los vecinos.

"No es la primera vez que ponen este cartel en mi edificio 😂 las risas que nos hemos echado mi hijo y yo", ha escrito Botella junto al cartel.

El letrero dice textualmente: "Rogamos a la persona que tenga la costumbre de regar esta maceta (ya son tres veces) que compruebe que es artificial. Por lo tanto, no necesita agua y cada vez se encharca el patio, con el consiguiente peligro de resbalar. Además, el macetero está deteriorado por la humedad acumulada".

En las reacciones hay varios usuarios que han pensado lo mismo: si es agua lo que hay en el macetero es un mal menor. "Mientras sea agua yo no me quejaría", dice una persona. Otra, más directa: "Igual no la riega, igual la mea....".

La propia autora de la publicación ha respondido a eso: "Eso he pensado yo. Pero creo que es agua".