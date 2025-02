Cayetano Rivera carga contra Pepe Álvarez (UGT), éste responde y se acaban enzarzando

Pepe Álvarez, secretario general de la UGT, y el torero Cayetano Rivera han protagonizado un rifirrafe después de un mensaje que el sindicalista dedicó a Donald Trump y Elon Musk.

"No miran al pueblo americano cuando estás gobernando. No es verdad. Se miran a ellos mismo y a sus bolsillos. Porque no están pensando en las necesidades de los ciudadanos y las ciudadanas del planeta, ni siquiera de su país, están pensando en las necesidades de ellos y de los intereses que representan. Y por eso no les importa cuál sea el nivel de sufrimiento que se produzca en Gaza, en Ucrania... porque tienen otros objetivos que son ver cómo acaparan la riqueza que hay en el planeta y no les cae la cara de vergüenza", criticó Álvarez.

Tras ello, Rivera ha respondido en X: "El señor @SG_UGT viene a decir que el hombre más rico del mundo y otro que también es uno de los mas exitosos de la historia vienen para hacerse más ricos 😂".

"Dos políticos que han rechazado su salario. Que están destapando toda la trama de corrupción y soborno que había en el gobierno (USAID). Y que cuenta tanto con el voto popular como electoral", ha asegurado el torero, quien ha añadido: "Quizás esté tan molesto/preocupado porque parte del dinero con el que el 'Tío Sam' ayudaba a todo el planeta (USAID) acababa en su 'partido' 🤔. Lo que yo no entiendo es cómo no se le cae la cara de vergüenza a él".

Álvarez ha respondido a ese mensaje: "Ya sabemos que cualquier iluminado os gusta para acabar con la democracia. Podemos hablar de las subvenciones que se lleva el toreo, que solo sobrevivís por el dinero público que os inyectan. O de eliminar la unidad valenciana de emergencias para dárselo a los toros, Cayetano".

Pero el torero ha contraatacado: "Señor Álvarez, pensaba que hablábamos de sus ridículas palabras sobre Donald Trump & Elon Musk pero entiendo que prefiera cambiar de tema 😂".

"En cualquier caso, estoy encantado de resumirle en una palabra las subvenciones que el Mundo del Toro recibe en comparación a otras artes escénicas culturales en nuestro país: INSUFICIENTES! Y aprovecho para aclarar ese cartelito que cuelga con medias verdades para que parezca lo que no és. Algo muy habitual últimamente entre nuestro gobierno y sus compinches", ha continuado Rivera.

"Ayudas Covid; Me parece miserable que se pronuncie en contra de la ayuda que recibieron personas que no tenían para comer. Ayuda que por cierto fue denegada durante demasiado tiempo por éste gobierno alegando que lo toros no pertenecen a Cultura. Se supone que usted debe mirar por las personas, aunque cada vez deja más claro que de lo que se supone a la realidad hay mucho trecho", ha afirmdo.

"Usted señor Álvarez tiene una gran responsabilidad, debería informarse mejor y ser más comedido", ha agregado.