Cayetano Rivera se queja de los trenes en España y Óscar Puente le responde sin usar ni una sola palabra 

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible del Gobierno de España, Óscar Puente, ha respondido al torero Cayetano Rivera Ordóñez, que denunció este jueves desde sus redes sociales la situación de los trenes en España.

"Tal y como está el servicio de trenes... mejor viajo en coche. Sevilla–Madrid, visita fugaz ,-)", escribió el diestro en su perfil de X, publicando también una foto de él mismo desde su coche.

Puente ha respondido desde su cuenta en esta misma red social con un solo gif: un meme de Pantomima Full en el que se puede leer "se lo dijo alguien y se lo creyó". Ni una sola palabra ha publicado el ministro de la cartera responsable de los trenes.

Cayetano Rivera, que había anunciado recientemente que se retiraba de los ruedos, reapareció públicamente este jueves en Madrid durante el acto de presentación de la nueva plataforma Atenea, que está impulsada por el exdirigente de Vox Iván Espinosa de los Monteros.

El que fuera secretario general de Vox presentó su nuevo think thank en un acto que estuvo plagado de mensajes a su expartido y al PP y que estuvo marcado tanto por las presencias como por las ausencias políticas.

Al acto, además de Rivera Ordóñez, también acudieron dirigentes 'populares' como el vicesecretario de Hacienda del PP, Juan Bravo, y la diputada y peso pesado Cayetana Álvarez de Toledo, así como el diputado de la formación Guillermo Mariscal.

Igualmente, también llamó mucho la atención la presencia del comisionista Víctor de Aldama, investigado en los casos de hidrocarburos y Koldo, en apoyo de su "amigo Iván", así como también la de Daniel Esteve, de la empresa Desokupa.

Otros asistentes destacados en el acto han sido el diputado del PP Guillermo Mariscal; el exdiputado de Ciudadanos y exdirectivo de Coca-Cola Marcos de Quinto; y los exdiputados de Vox Rubén Manso y Víctor Sánchez del Real, quien ha ejercido en el acto como responsable de comunicación de Atenea.