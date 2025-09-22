Parecía que Óscar Puente iba a hablar de otro país en este mensaje directo a Ayuso

El ministro de Transporte y Movilidad, Óscar Puente, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; en sendas imágenes de archivo, respectivamente.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha vuelto a tirar de ironía en redes sociales para comentar una importante noticia de carácter internacional. Pero lo ha hecho dejando una alusión que pone el foco directamente sobre anteriores declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y otros integrantes o personalidades del Partido Popular.

Se trata de la serie de reconocimientos históricos del Estado de Palestina que se han consumado este fin de semana. Concretamente de tres potencias occidentales y con asiento en el G7: Canadá, Francia y Reino Unido. En esa línea, Puente ha dejado una alusión directa a la postura política de unos populares que trataron de utilizar como arma política las imágenes que dejaron la protestas propalestinas a lo largo de La Vuelta ciclista a España.

Ayuso llegó a describir las protestas en Madrid con el cerco de Sarajevo -10.000 muertos y 50.000 heridos- en una entrevista con Jiménez Losantos, en las ondas de EsRadio, pero no se quedó ahí. Mientras en la cúpula nacional de Génova 13 trataban de acordar una postura tras la publicación del informe de la agencia independiente de la ONU que confirma la existencia de un "genocidio" en Gaza por parte de Israel, Ayuso endureció más la acusación y las hipérboles y culpó al Gobierno de coalición de emplear la "kale borroka [tácticas de guerrilla urbana vinculadas a ETA o a colectivos abertzales] para mantenerse en el poder"

El mensaje de Puente directo a Ayuso

En esta línea, el ministro ha compartido en su cuenta oficial de X -antes Twitter- la publicación del primer ministro canadiense, Mark Carney, en la que puede vérsele firmando el reconocimiento del Estado palestino -tras una serie de acuerdos con la Autoridad Nacional Palestina (ANP)-. Puede leerse el siguiente y solemne texto: "Hoy, Canadá reconoce el Estado de Palestina". Un mismo gesto que ya tuvo España hace un año, de forma conjunta con Dinamarca e Irlanda.

Puente solo ha necesitado dos palabras, en realidad un juego con ellas y el nombre del país en cuestión. "Kanada Borroka", ha escrito Puente, ironizando con una idea que lleva tiempo mostrando en sus redes, la de que países democráticos y auténticas potencias occidentales están apostando por el reconocimiento -y de forma más profunda por la 'solución de los dos Estados'- como método de resolución pacífica del conflicto árabe-israelí, pero también en respuesta al "genocidio" que Israel perpetra en Gaza y a sus aspiraciones colonialistas en la ya ocupada Cisjordania.

Mención aparte se merece alguno de los comentarios de usuarios, en respuesta a Puente, como el de "la capital dejará de ser Ottawa y pasará a llamarse ETAwa...".