Cayetano Rivera provoca revuelo en Twitter con este mensaje sobre Irene Montero

El torero Cayetano Rivera ha generado multitud de comentarios en Twitter por el mensaje que ha lanzado sobre la ministra de Igualdad, Irene Montero.

Rivera llevaba sin tuitear desde finales de agosto hasta que hace unos días regresó a esa red social apuntando: "Hace mucho tiempo que no entro por aquí... Twitter me decepcionó. A ver si el Sr. @elonmusk de verdad ha cambiado las cosas".

Luego publicó otro mensaje con un calendario de festivales taurinos benéficos y el tercer tuit fue ya el dirigido a Irene Montero.

"¿Pedir perdón? No. ¿Signos de arrepentimiento? No. ¿Corregir? No. ¿Dimitir? Menos. @IreneMontero @PODEMOS", ha escrito el torero junto a una imagen en la que se ve a Montero y el mensaje: "469 delincuentes sexuales condenados ya se han beneficiado de la reducción de penas de la ley Montero".

Mientras, Montero ha afirmado este jueves que "se dejará la piel" para que el PSOE se siente a negociar y acuerden la Ley de solo el sí es sí para evitar que el PP y Vox apoyen en el Pleno del Congreso la reforma propuesta por los socialistas "para volver al Código Penal de 'La Manada'". Además, ha asegurado que confía en la palabra de los socialistas sobre que el Gobierno agotará la legislatura, pero ha apuntado que Unidas Podemos estará preparado "para cualquier escenario".

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Montero ha señalado que es "incomprensible" que el PSOE no se quiera sentar a negociar la Ley de sólo sí es sí y no se levanten de la mesa hasta que ambos socios de Gobierno lleguen a un consenso.

"Hemos vivido antes momentos también de fuertes discrepancias políticas con el Partido Socialista en otras leyes feministas y voy a dejarme la piel para que lleguemos a un acuerdo antes de que se produzca el debate de esa Proposición de Ley en el pleno, antes de que le demos la oportunidad al PP y a Vox de prestar sus votos para un retroceso en derechos de las mujeres que habíamos conquistado en esta legislatura, como es que el consentimiento esté en el centro del Código Penal", ha afirmado.