Chenoa revela lo que le hizo (y dijo) Bustamante a Felipe VI: ahora sería imposible

Chenoa ha acudido a La Revuelta a presentar el concurso The Floor, que se estrenará en breve en RTVE. La cantante ha cambiado Atresmedia por la cadena pública y ha sido de los primeros rostros ex Antena 3 en pasar por el programa de Broncano.

En un momento de la entrevista Chenoa se ha percatado de que el presentador tiene encima de la mesa una imagen de los reyes eméritos Juan Carlos y Sofía. Broncano ha querido saber si los ha conocido y ella ha dicho que sí.

Ha explicado Chenoa que los reyes de entonces estuvieron en el concierto que dieron los concursantes de Operación Triunfo en el Santiago Bernabéu allá por el año 2000 y donde también estaba Felipe, por entonces príncipe de Asturias.

"Me gustó Busta que le hizo al príncipe así en la espalda", ha dicho Chenoa haciendo el gesto con la mano de dar palmadas. "Le dijo espabila chaval", ha añadido Broncano. "No, no, le dijo qué pasa príncipe", ha apostillado de nuevo la invitada.

Ha sugerido Broncano que igual ya están acostumbrados a que la gente se muestre efusiva de más con ellos. "No sé, nosotros no íbamos de mala onda, eso seguro. Éramos chavales, la gente no se lo tomaba a mal", ha zanjado Chenoa.

Sobre el emérito Chenoa ha querido imitar su característica voz y ha revelado que simplemente la saludó con un "Hola, Chenoa". "Nunca hubiese pensado que de la boca del rey emérito saliese un hola Chenoa", ha comentado Broncano. "Queda para toda la vida", ha finiquitado la artista.