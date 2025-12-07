Adopta un perro y el cartel que cuelga en la comunidad de vecinos da la vuelta a España: la respuesta de uno de ellos triunfa

La llegada de una nueva mascota, especialmente la de un perro, a una comunidad de vecinos no debería causar ningún problema, aunque los primeros días sí que puede generar algún pequeño roce en la convivencia. A pesar de que esto no sea descartable, es muy raro ver carteles como el que ha colgado un vecino de un bloque en Galicia y que se ha hecho viral.

Ha sido Rubén Pérez el que ha publicado el mensaje en su perfil de X (@ruben_prz), la red social siempre conocida como Twitter. El usuario, que tal y como se puede leer en su descripción realiza campañas para la Fundación Franz Weber, ha publicado una imagen del letrero en el que se puede leer el siguiente mensaje junto a una imagen del animal.

"Hola, me llamo Bruno y soy el nuevo vecino del 2ºA. Todavía soy un bebé, tengo dos meses y medio. Me encontraron vagando por una carretera y Tomás me adoptó", comienza diciendo el texto.

Además, se puede leer lo siguiente para cerrar el mensaje: "Soy un poco llorón, sobre todo si me quedo solito. Estoy aprendiendo a portarme bien para ser un buen vecino así que disculparme si me escucháis llorar o ladrar".

Lo mejor, sin embargo, es la respuesta que le ha dado otro vecino y que ha escrito a boli en la parte inferior del folio. "Bienvenido Bruno", le ha comentado, junto a una carita sonriente.

Un exitazo en redes

El letrero publicado por Rubén en su perfil de X se ha hecho viral y se ha convertido en uno de los tuits más virales de las últimas horas al superar los 430.000 reproducciones en el primer día.

"Qué forma más amable y empática de explicar que hay un nuevo miembro en la familia que puede resultar diferente (a nivel sonoro) ♥️", ha opinado Pérez en un tuit que también ha conseguido rebasar la frontera de los 33.000 me gusta y ha sido compartido más de 2.000 veces.

Por último, ha recibido multitud de respuestas elogiando tanto el letrero y la forma de comunicar la llegada de una mascota, así como la respuesta a boli del vecino.