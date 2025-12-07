Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Adopta un perro y el cartel que cuelga en la comunidad de vecinos da la vuelta a España: la respuesta de uno de ellos triunfa
Adopta un perro y el cartel que cuelga en la comunidad de vecinos da la vuelta a España: la respuesta de uno de ellos triunfa

Ha superado los 430.000 reproducciones en el primer día.

El cartel publicado por Rubén Pérez sobre la llegada de una mascota.
El cartel publicado por Rubén Pérez.@ruben_prz

La llegada de una nueva mascota, especialmente la de un perro, a una comunidad de vecinos no debería causar ningún problema, aunque los primeros días sí que puede generar algún pequeño roce en la convivencia. A pesar de que esto no sea descartable, es muy raro ver carteles como el que ha colgado un vecino de un bloque en Galicia y que se ha hecho viral.

Ha sido Rubén Pérez el que ha publicado el mensaje en su perfil de X (@ruben_prz), la red social siempre conocida como Twitter. El usuario, que tal y como se puede leer en su descripción realiza campañas para la Fundación Franz Weber, ha publicado una imagen del letrero en el que se puede leer el siguiente mensaje junto a una imagen del animal.

"Hola, me llamo Bruno y soy el nuevo vecino del 2ºA. Todavía soy un bebé, tengo dos meses y medio. Me encontraron vagando por una carretera y Tomás me adoptó", comienza diciendo el texto.

Además, se puede leer lo siguiente para cerrar el mensaje: "Soy un poco llorón, sobre todo si me quedo solito. Estoy aprendiendo a portarme bien para ser un buen vecino así que disculparme si me escucháis llorar o ladrar".

Lo mejor, sin embargo, es la respuesta que le ha dado otro vecino y que ha escrito a boli en la parte inferior del folio. "Bienvenido Bruno", le ha comentado, junto a una carita sonriente. 

Un exitazo en redes

El letrero publicado por Rubén en su perfil de X se ha hecho viral y se ha convertido en uno de los tuits más virales de las últimas horas al superar los 430.000 reproducciones en el primer día.

"Qué forma más amable y empática de explicar que hay un nuevo miembro en la familia que puede resultar diferente (a nivel sonoro) ♥️", ha opinado Pérez en un tuit que también ha conseguido rebasar la frontera de los 33.000 me gusta y ha sido compartido más de 2.000 veces. 

Por último, ha recibido multitud de respuestas elogiando tanto el letrero y la forma de comunicar la llegada de una mascota, así como la respuesta a boli del vecino.

