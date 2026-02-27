Cierra el bar unos días y la razón se lleva el aplauso de millones de personas en toda España

Más de 32.000 personas han dado a 'me gusta' al cartel que los dueños del bar Este no era el plan han colocado en la fachada de su negocio y no es para menos. En un mundo rodeado de malas noticias, una escena así siempre da alegrías.

En un folio donde anuncian que el bar vuelve a abrir el 4 de marzo se puede leer que cierran hasta la fecha indicada por la madre ha terminado su tratamiento contra el cáncer y lo tienen que celebrar.

"Mi madre ha terminado la quimio y me voy unos días a llenarla de besos. Si podéis, haced lo mismo con las vuestras", reza el cartel en cuestión, publicado por el bar Este no era el plan.

El autor de la publicación en la red social de Elon Musk ha añadido: "Yo solo he hecho la fotografía, pero la gente de Este No Es el Plan Bar estará contentísima de recibir vuestros buenos deseos".

La foto se ha llenado de comentarios con buenos deseos, algo poco habitual en una red social como X donde están a la orden del día el enfrentamiento, la crispación y los insultos.

"Qué alegría más grande leer algo así. Que se prepare tu madre para una sobredosis de besos nivel histórico. Muchísima luz para ella y para toda la familia", dice una persona aunque el autor de la foto ha explicado que él sólo ha hecho la foto y que su madre no es la aludida en el cartel.

Otro comenta: "Alguien debería escribir en el papel: ya vuelves? Pocos besos le has dado... Vete y llénala de besos otra vez. No tenemos prisa". Y una persona más añade: "Felicidades de nuestra parte cuando veas al dueño. Aquí se celebran también las buenas noticias de los demás".

Una publicación que cuenta, además de con 32.000 'me gusta', con más de 2.000 compartidos y con decenas de comentarios.