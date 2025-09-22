Ovación mayúscula a Clara Galle por lo que ha llevado en el Festival de San Sebastián

La actriz Clara Galle, estrella de la nueva serie de Netflix Olympo, se ha posicionado contra los continuos ataques de Israel contra la población palestina de la Franja de Gaza durante la alfombra roja del Festival de San Sebastián.

En unas declaraciones al portal Cinemanía y publicadas en el canal de TikTok de este canal especializado en cines y series, la actriz ha sido muy clara a la hora de dar su opinión y ha aprovechado para reivindicar la importancia que tiene que actores y actrices alcen la voz contra sucesos como estos.

"Cuando he llegado a la alfombra, yo no sabía nada porque vengo directamente del aeropuerto... No voy a formar parte de un me pongo aquí a posar con un vestido precioso y no puedo no hablar de esto que está pasando", ha comenzado afirmando sobre la concentración que había en los exteriores de banderas palestinas.

Galle, entonces, ha dado su opinión: "Estoy en una posición en la que puedo tener un altavoz y cada uno tiene su situación y su circunstancia, pero desde la mía personal sé que tengo que hablar y comunicar algo totalmente claro y es que estamos viviendo un genocidio".

"Como artistas, creo que además es algo primordial porque trabajamos desde la empatía y la creación y no hacemos otra cosa más que abrir puertas al mundo con el cine", ha explicado.

Finalmente, la actriz ha señado que el mundo de la cultura y del cine debería ser "uno de los primeros que aprovechan su posición para poder hablar de esto" y ha dejado una frase con la que resume perfectamente toda su opinión: "Esto no va de política, ni de izquierdas ni de derechas, va de humanidad".

Además, Galle ha lucido en su brazo izquierdo, justo debajo del hombro, una pegatina de una sandía con el mensaje "stop genocidio" en vasco.

Sus palabras y su gesto se han hecho virales con más de 300.000 reproducciones en TikTok y en X, la antigua Twitter, ha compartido el momento la tuitera @elojoquetodolv y ha superado el 1,1 millones de visualizaciones.

