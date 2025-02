Cocina dos huevos en una sartén sin limpiar de una cocina que parece Chernóbil y algunos quieren copiar la idea

Un chorrito de aceite, un papel de cocina y ni rastro de jabón. Esa es la rutina que sigue el argentino Adrix Cavs, quien protagoniza el vídeo de TikTok que ha publicado en su cuenta la compañía DVL Hierro Fundido, un negocio familiar dedicado a la venta de artículos de cocina del que, además, es propietario, cada vez que tiene que usar una sartén de hierro fundido con la que se ha pasado la red social china y con el que intenta demostrar que no necesita lavarla. Su método, como era de esperar, ha derivado en aluvión de comentarios.

En el vídeo, que ha sumado en pocas horas más de 383.000 reproducciones y que ya han comentado más de 1.037 personas, Adrix explica el paso a paso de un proceso que realiza en lo que él mismo define, con mucho humor, como "la cocina de Chernóbil". "Te voy a mostrar cómo no se me pegan los huevos acá", anuncia con orgullo. Así que después de calentar la sartén, añadirle aceite, esparcirlo con una servilleta y esperar 2 minutos, Adrix considera que demuestra que la sartén no requiere agua ni jabón. “Nunca la lavo y vas a ver por qué nunca la lavo”, dice mientras el espectador se prepara para lo peor.

Y lo peor llega. Un huevo cae en la sartén, cáscara incluida. “Mirá, se me cayó toda la mierda”, suelta sin inmutarse, mientras rescata los trozos de cáscara con una naturalidad pasmosa. La sartén, cubierta de restos de cocinados anteriores, parece sacada de un documental sobre la vida después de una catástrofe nuclear. Pero, oh sorpresa, los huevos no se pegan. “Mirá, mirá, no se pega”, repite como si estuviera descubriendo fuego por primera vez.

El resultado es un huevo frito perfectamente dorado y plegado. "¡Qué lujazo!", exclama, como si acabara de ganar un premio Nobel de Cocina. Y luego, la confesión: “Nunca la lavo porque no hace falta. Ya queda así para el próximo uso, hasta aceitada, y porque soy un vago de mierda”.

Las reacciones en TikTok no se han hecho esperar. Algunos usuarios han elogiado la técnica, mientras que otros han puesto el grito en el cielo. "No se pegan porque intentan saltar fuera de esta sartén!", bromea uno de los comentarios. "Salmonella se unió al chat", advierte otro con ironía. Hay quien hasta se preocupa por la salud del cocinero: "Yo comí con él, muy rico todo, les hablo desde el cielo".

La polémica no gira solo en torno a la higiene de la sartén, sino también al estado general de su cocina. "'Nunca la lavo' se refiere a la cocina entera", apunta un usuario, mientras que otro ironiza sobre el nivel de descuido: "Hay niveles, bro". Pese a las críticas, lo cierto es que la técnica de Adrix sigue ganando adeptos, especialmente entre los defensores de este tipo de sartenes, que aseguran que el material se cura con el uso y que lavarla puede arruinar su antiadherencia natural.