Colocan un filete de carne en la cortadora de pan y un nutricionista avisa de que no debe hacerse nunca: "Está contaminando la cuchilla"

Una imagen de archivo de un filete de carne

Hay vídeos que consiguen indignar a internet en cuestión de segundos. Y uno de los últimos tiene como escenario una máquina de cortar pan de supermercado y como protagonista a una persona que decidió utilizarla para algo muy distinto de aquello para lo que fue diseñada.

La escena, difundida en TikTok y comentada por el divulgador nutricional Sefi Food, muestra cómo alguien introduce un filete de carne envasado al vacío en una cortadora automática de pan, una imagen que ha provocado una oleada de críticas en redes sociales.

La razón no es únicamente una cuestión de higiene o de rechazo visual. Según explica el experto, el problema es mucho más serio y está relacionado con la seguridad alimentaria.

"Está contaminando la cuchilla"

En su reacción al vídeo, Sefi Food no ocultó su enfado. "La gente es imbécil, siento ser así de claro y de directo", comienza diciendo al analizar las imágenes.

El nutricionista señala que la cuchilla de estas máquinas entra en contacto directo con el alimento introducido y que utilizarla para cortar carne cruda puede convertirla en un foco de contaminación para todos los usuarios que la empleen después.

"Aquí estamos viendo la típica máquina de cortar pan de un supermercado y una persona ha metido un filete de lo que parece ser ternera envasada al vacío y está contaminando lo que viene a ser la cuchilla", explica.

El riesgo de la contaminación cruzada

Más allá del impacto que pueda generar la imagen, el especialista insiste en que el verdadero problema es la llamada contaminación cruzada.

La carne cruda puede contener bacterias de forma natural que, aunque normalmente desaparecen durante la cocción, pueden convertirse en un problema si se transfieren a otros alimentos listos para consumir.

"No es solo un tema de alérgenos o incluso de que te dé asco", señala. "La carne cruda puede tener bacterias de forma natural y estás haciendo lo que llamamos contaminación cruzada".

Según explica, después de que la cuchilla entre en contacto con el filete, cualquier persona que utilice posteriormente la máquina para cortar pan podría llevarse esos microorganismos sin ser consciente de ello.

"Esa cuchilla está entrando en contacto con la carne cruda y luego tú vas con tu pan tan ricamente y te llevas todas las bacterias para tu cuerpo", advierte.

"Con la seguridad alimentaria no se juega"

El divulgador reconoce que muchas veces este tipo de vídeos circulan en redes sociales como simples bromas o anécdotas curiosas, pero considera que en este caso las consecuencias potenciales son demasiado importantes como para tomárselo a la ligera.

"Muchas veces parecen tonterías, parecen cosas de gracia, pero con la seguridad alimentaria no se juega", insiste.

De hecho, reclama una mayor vigilancia para evitar comportamientos similares dentro de los establecimientos comerciales. "Un buen susto deberían pegarles, una multita o que no los dejaran entrar más en un establecimiento de este tipo", comenta durante el vídeo.

Aunque la inmensa mayoría de usuarios ha reaccionado mostrando incredulidad ante la escena, el nutricionista aprovechó la ocasión para recordar una norma básica de manipulación de alimentos: evitar cualquier contacto entre productos crudos y alimentos listos para consumir.

Porque lo que para algunos puede parecer una simple ocurrencia para grabar un vídeo viral puede acabar convirtiéndose en un problema real de seguridad alimentaria para decenas de personas.