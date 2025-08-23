Compara las citas para dermatología en Quirón con poliza y sin ella y la conclusión es clara

La reconocida matemática Clara Grima ha mostrado en su cuenta de X la comparación que ha realizado al pedir dos citas distinas para dermatología en el mismo centro médico de Quirón Salud: una marcando que tiene una poliza de seguro y otra sin ella. La diferencia en las fechas de la cita es más que notable.

"Mirad qué curioso. Si pides una cita para dermatología en Quirón y la cita es PRIVADA (pagas directamente allí), te la dan para la semana que viene", ha escrito en la red social motrando la captura con la cita. En ella se puede ver que se la dan para el próximo 27 de agosto a las 11:10.

Sin embargo, en una segunda publicación en el mismo hilo, ha señalado: "Pero, PERO, si pides la misma cita en Quirón con una póliza PRIVADA, te la dan para febrero. FEBRERO DE 2027".

"Esto para los que piensan que porque paguen una póliza privada de sanidad van a tener a un especialista en la consulta esperándole para atenderle inmediatamente", ha agregado en el hilo.

Y ha concluido con una rotunda conclusión: "Defendamos nuestra Sanidad Pública".