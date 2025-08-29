Compara un tomate de supermercado con uno de su huerto y el resultado que obtiene va a dar que pensar

La creadora digital Nazaret Martín, que relata su día a día en el campo en su canal de YouTube, en el que ya cuenta con más de 400.000 seguidores, ha publicado un vídeo en sus redes sociales (@nazaretmartinc) comparando un tomate comprado en el supermercado y otro sacado directamente del huerto.

En aspecto, la diferencia se ha evidenciado por el tamaño y el color. Mientras la de supermercado es completamente redonda y roja, la de su propio huerto tiene tonos verdes al estar menos maduro y un redondo más irregular, así como el tamaño.

El 'experimento' para demostrar la diferencia ha sido exprimir cada tomate en una rebanada de pan. Comenzando por el tomate de supermercado, se aprovecha mucho menos el tomate. "El tomate del huerto... Mirad la diferencia, madre mía, y está verde, y sobra", ha expresado Martín.

Por lo tanto, lo que ha sacado ella como conclusión ha sido que el tomate de huerto sirve mucho más para conseguir un "buen pantumaca" porque se aprovecha prácticamente el doble el interior. En cuanto a reacciones, más de 200 usuarios han dejado su opinión en gran variedad, con dudas y certezas a la vez.

"No tiene comparación con la calidad de cultivarlos antes de comprarlos", ha expresado la usuaria Ana. Por otro lado, 'El Refugio de Peter' ha dado una de las respuestas más importantes del vídeo: "Los tomates del súper son variedades más duraderas y más bonitas estéticamente, por eso las eligen, la gente quiere comprar tomates bonitos".

"Esa variedad que enseñas está más buena y sabe más a tomate, pero en tres días se pone malo y la gente no lo compra porque no es bonito. Al final es lo que hay, queremos echarle la culpa a las multinacionales, pero la gente también tiene mucha culpa, porque en la frutería miran y vuelven a mirar a ver cuál es el tomate más bonito, y si ven que no es perfecto no se lo llevan. Estoy harto de verlo", ha añadido Peter.