Comparte un truco para que en los restaurantes te sirvan más y mejor comida: debes dejar este objeto encima de la mesa
Comparte un truco para que en los restaurantes te sirvan más y mejor comida: debes dejar este objeto encima de la mesa 

Dice que "muchas veces" funciona.

Una persona, comiendo en un restaurante.Getty Images

El truco que ha dado un usuario de TikTok para que en los restaurantes te sirvan más cantidad de comida, mejor y emplatada de una forma más llamativa está arrasando en esa red social.

Ha sido @felfuertesruco quien ha empezado diciendo que este "trucazo" puede resultar "poco ético", pero ha asegurado que muchas veces funciona y es muy sencillo de poner en práctica.

"Cuando vengan a comer o a un café, pongan su cámara encima de la mesa. Muchas veces te sirven porciones más grandes, las cosas más bonitas y estéticas y a veces alguna cosa de cortesía", explica.

Aunque el usuario no dice más, se supone que el hostelero en cuestión puede creer al ver la cámara que el cliente cuida sus redes sociales y dedicarle un trato mejor con el objetivo de que documente su experiencia en el restaurante y lo comparta con sus seguidores. 

En los comentarios, destaca un usuario que afirma que eso pasa: "Soy fotógrafo y confirmo. Les doy otro truco: con una cámara profesional en mano y un simple carnet al cuello (puede ser un carnet de lo que sea) aumenta drásticamente las probabilidades de que los dejen entrar a lugares donde generalmente no entrarían". 

El autor del vídeo ha respondido a eso: "Es como ponerse un chaleco reflectante y llevar alguna herramienta jajaja".

"Y si llevas una libreta bonita y escribes también te regalan cosas bonitas (yo yendo a estudiar a un café) ellos creyendo que soy un crítico", dice otra persona.

Otra usuaria confirma también la tesis: "A mi novio le encanta hacer reseñas en Google y siempre saca foto de lo que comemos para subirlo a la reseña y sí nos ponen más y cosas de cortesía. En plan no cobrarnos el vino por ejemplo o regalarnos el postre". 

"¿Sabes? Encuentro excelente cuando hacen reseñas en Google, uno a veces al buscar la dirección ve las estrellas y sabe si en verdad vale la pena ir o no a ciertos lugares. Mis felicitaciones!", ha respondido el autor del vídeo. 

