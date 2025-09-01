Una familia come en un restaurante y cuando el camarero pregunta qué les ha parecido recibe una respuesta que no había oído en 20 años

Un camarero ha compartido la respuesta que le ha dado un cliente de su restaurante cuando, después de comer, le ha preguntado qué tal le había parecido la comida y la atención.

"Viene una familia ayer a comer, padre, madre y dos hijos ya mozos. Piden, les sacamos los platos. Un plato, una broma. Un plato, una broma. Acaban... digo: 'Bueno, ¿qué tal habéis comido? Y el padre se pone así muy serio y dice: 'Estoy muy enfadado", ha comenzado relatando el usuario de TikTok @la.madriguera.del55.

"Digo a ver este señor, 20 años en hostelería hemos escuchado de todo ya, digo a ver con qué sorprende ahora. Y dice: 'Es que con lo bien que se come, los platos limpios, no entiendo cómo has tenido tan pocas mesas hoy'", ha proseguido.

"Digo a ver, el hype me lo baja, que yo tengo casi 40 años y tengo la tensión por las nubes. Y ya le expliqué: 'Es la última semana de agosto, pero sigue siendo agosto. Este barrio ahora está más tranquilo porque la gente todavía no ha vuelto", recuerda el trabajador, que cuenta que el cliente le preguntó qué podía hacer él para ayudar.

"Digo pues puede ponernos una reseña en Google Maps, que eso nos ayuda un montón", le respondió, a lo que el comensal reaccionó: "Niño, ponle una reseña. Me tocó un montón la fibra, le agradezco un montón".

En los comentarios, algunos usuarios han asegurado que no entienden nada, así que un usuario lo ha explicado: "No sé por qué tanta gente diciendo que no entiende.... para mí está bastante claro, el chico pensó que el cliente se iba a quejar por algo y al final lo que hizo fue decirle que con lo bien que se come debería haber más mesas, o sea se entiende, es un halago! Fuerza!!".