Compra este producto del Carrefour y lanza un aviso nada más montarlo: "No os fieis de las fotos"

Con la llegada del verano la gente que tiene una casa con jardín o una finca o huerta en la que colocar una piscina piensan en hacer esta inversión de cara a combatir el calor sin salir de casa o sin tener que ir a espacios con más gente.

Esta decisión la tomó la tuitera Kai, que junto a su familia decidieron comprar una piscina redonda que vendía Carrefour por 99 euros y que parecía perfecta para instalarla en el jardín y que fuera perfecta para estos meses estivales. Sin embargo, se llevó una sorpresa sobre su tamaño.

Se pensaba que media de alto 84 centímetros, pero ella no calculó bien y su historia se ha hecho viral: "Vengo avisar que si compráis una piscina del Carrefour NO OS FIEIS de las fotos. ¿Parece bajita, verdad? Me he quedado atrapada dentro mientras la montaba sin poder salir de ninguna forma al sol hasta que un vecino me ha escuchado chillar y ha llamado a mi padre 🥲".

En otro tuit y viendo la repercusión que estaba teniendo, la joven ha decidido hacer varios vídeos para ratificar sus palabras: "Me llega más arriba de lo que pone en el catálogo, estaba montándolo y me he metido a arreglar las arrugas que quedaban. Mi padre se ha ido y no he terminado y digo mañana continuo".

"No sé si lo podéis ver y no soy la persona más alta, pero levantando la pierna no puedo salir, la niña esa cómo se ha metido a la piscina si no hay escaleras. No puedo casi salir, casi tiene que venir el vecino a rescatarme", ha explicado.

"Señores del Carrefour, quitad el Photoshop, pone que son 84cm y en la foto tendría que haber niños casi ahogados. Estas cosas se miran porque me he visto aquí como una sardinilla deshidratada", ha comentado en un tercer vídeo.

Además y para completar su historia, han desempolvado un césped que compró su padre y que, para sorpresa de todos, tenía estampados de hombres desnudos.