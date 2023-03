Va a comprar a 'Mediamarkt' y lo que se encuentra es todo un misterio, y nunca mejor dicho

La usuaria de TikTok @smillaheckel vive en la ciudad de Sinsheim (Alemania) y ha publicado un vídeo de lo que se ha encontrado en una tienda Mediamarkt de la zona, algo que otros muchos comercios están poniendo ya en práctica.

"Había tantos que no me podía decidir", ha asegurado la internauta en la publicación. Y no le falta razón, porque en la imagen aparecen un montón de paquetes sorpresa de la marca. Al final de la grabación, muestra cuál ha escogido ella.

El vídeo ha gustado tanto a los internautas de TikTok que ha recopilado desde su publicación más de 11.000 'me gusta' y casi un millón de reproducciones.

"Me encantan estas cosas", ha admitido antes de continuar. Después de enseñar el paquete que se ha comprado, y que le ha costado 111 euros, ha empezado a desembalarlo para conocer qué había en su interior.

De esta forma, ha sacado de la caja sorpresa un tensiómetro de brazo, un paquete de pen drives, un disco duro o una carcasa de móvil Samsung, entre otras cosas. Ha pasado de la ilusión al "fracaso", porque no ha quedado totalmente satisfecha con todos los artículos.

No obstante, ha mostrado, por último, un gran altavoz de la marca JBL que ha definido como "genial", por lo que no todo ha sido negativo.