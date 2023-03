Aitana le cuenta a Ibai lo que le pasó con unos paparazzi en plenas prácticas en la autoescuela

Aitana Ocaña ha estado charlando tranquilamente con Ibai Llanos para su canal de YouTube. La entrevista se ha estrenado justo el día en el que la cantante estrena Los Ángeles, su nuevo single.

En un momento de la charla, casi al inicio, le ha sonado el móvil a Aitana y ha contado que era su profesor de la autoescuela. Ibai le ha preguntado por el tema y ella ha contado que, aunque parezca que lleva mucho tiempo intentando sacarse el carnet de conducir, se ha puesto en serio hace poco.

"Llevo mucho tiempo diciendo que me lo voy a sacar pero nunca me he puesto a sacármelo y esta vez ha sido la primera que de verdad me he puesto a hacer test, a empezar las prácticas y todo", ha contado.

Después ha explicado que justamente le hicieron un reportaje en televisión en una de estas prácticas con el coche. Ahí ha narrado que le están siguiendo los paparazzi últimamente "un montón" y que claro va a hacer prácticas con el coche "y literal que tengo a cuatro paparazzi detrás con sus coches siguiéndome, saltándose los semáforos".

"Yo no, eh", ha apostillado. "DGT, haz algo por favor, reacciona", ha añadido Ibai a modo de broma.

"Mi profesor, que se llama Juan, me dice que vamos a tener que decirles que se vengan también al examen porque te estás malacostumbrando, está yendo como escoltada por cuatro coches. Es que voy a suspender", ha dicho entre risas.

En cuanto al reportaje que le grabaron, ha contado que "empezaron a narrar como 'Aitana se le cala el coche, Aitana no puede sacarse el carnet de conducir'. Y era como y esta historia que se acaban de inventar. Literalmente era como mi tercera práctica y estaba ahí... oye lo hago bastante bien".