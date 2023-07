Esta conversación en BlaBlaCar provoca un cisma de aúpa en Twitter por la respuesta que da 

Más de dos millones de personas han visto ya la discusión que han mantenido dos personas en la aplicación de viajes BlaBlaCar a cuenta del idioma. Una usuaria le pidió a otra si podía ir a recogerla a al aeropuerto de Santiago y ella le respondió en gallego, algo que originó una tensa conversación.

"Ola, non. Non me voy desviar", le dice en respuesta a si pueden ir a recogerla. "No ves que te hablo en español? Castellano. No entiendo que haces contestando en gallego", le afea.

La otra persona, que es la que lleva el coche, le dice que ella habla en gallego y que si no entiende el idioma sabiendo hablar español "signifca que só tes unha nuerona. Sintoo por ti".

"En shock", ha dicho la joven que hablaba en gallego junto a una captura de pantalla de la conversación y a partir de ahí se ha liado una buena en Twitter. El tuit lleva más de 5.800 'me gusta' y más de 1.600 tuits citados donde hay de todo.

En otro tuit, la usuaria ha explicado también en gallego que "el problema fue el desprecio": "Si me pide educadamente que cambie de lengua porque no es gallega soy la primera en hacerlo. Por algo se hablar las dos y chapurrear otra. De hecho, ese mismo día llevé a dos murciana y cero problema. Cuando me dijeron que no eran de aquí, cambié. Fin".

En Twitter se han vertido miles de opiniones, muchas de ellas comentan que si habla castellano hubiese estado bien responder en castellano para que las dos se pudiesen entender.

Por otro lado, los hay que consideran que no es tan difícil entender lo que ponía en el mensaje y que simplemente hay que esforzarse un poco.