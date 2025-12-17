Cristina Pardo pone en la lupa en lo que hace Santos Cerdán justo en este momento de su intervención del Senado

Este miércoles el exsecretario de organización, Santos Cerdán, ha sido uno de los protagonistas del día porque se celebraba su comparecencia en la comisión de investigación del Senado, en el que se ha acogido a su derecho a no declarar y, por lo tanto, no ha respondido a las preguntas de los Senadores.

Cerdán ha pronunciado en su intervención que se le está persiguiendo "de una forma parecida a la inquisición" y que no se está investigando "ningún delito concreto", sino a "personas aforadas y el procedimiento de investigación no respeta ninguna garantía".

En la ola de reacciones por cómo se ha desenvuelto en su discurso y en los enfrentamientos con algunos senadores, está la de la periodista Cristina Pardo durante el programa que presenta junto a Iñaki López, Más Vale Tarde, donde se han hecho eco de la comisión de investigación.

"Ha reiterado que es inocente, en un momento dado ha amenazado al senador socialista de una manera de lo más siniestra, a pesar de que este ha renunciado a hacerle preguntas", ha expresado Pardo.

El detalle que Pardo vio con lupa

Pardo se ha referido al momento en el que se enfrentaba el senador socialista Alfonso Gil diciendo que no le iba a hacer un reproche final porque "eso lo tiene que hacer un tribunal de justicia, pero sí le tengo que hacer un reproche ético".

Cerdán respondía pidiendo que "abran los ojos, y sobre el reproche ético que me hace, hágase usted una pregunta: si usted está en condiciones de hacerme a mí un reproche como el que me ha hecho".

Iñaki López reaccionaba al instante: "Y eso que Alfonso Gil no ha hecho ni una sola pregunta... Que no había motivos para enfadarse de esta manera". Ha sido justo después cuando Pardo ha sentenciado: "Ha tenido que leer. Ha dicho "soy inocente" y lo ha tenido que leer, ¿no se lo sabe?".