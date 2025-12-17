Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
De Azkaban al Senado: Santos Cerdán y la comisión de investigación del 'caso Koldo' en mitad de la tormenta
De Azkaban al Senado: Santos Cerdán y la comisión de investigación del 'caso Koldo' en mitad de la tormenta

Cinco meses han pasado desde que el que fuera secretario de Organización del Partido Socialista entrara en la prisión de Soto del Real. Ahora y tras un mes fuera, comparece en la Cámara Alta en plena crisis judicial y política del Gobierno. 

Diego Alonso Peña
Santos Cerdán comparecerá este miércoles en la comisión de investigación del Senado por el 'caso Koldo'.
Santos Cerdán comparecerá este miércoles en la comisión de investigación del Senado por el 'caso Koldo'.Europa Press via Getty Images

Soto del Real se ha convertido en el Azkaban de la política española. Ya saben, la temida prisión de los libros de Harry Potter, custodiada por los imponentes dementores; criaturas que se alimentan de la felicidad y de los peores recuerdos de cada uno de nosotros. Tras sus muros han pasado figuras como Luis Bárcenas, Rodrigo Rato y, más recientemente, José Luis Ábalos o Koldo García. 

Antecedentes de Cerdán y su paso por Azkaban

Sin embargo, uno de los nombres más conocidos que ha ingresado entre sus rejas en los últimos tiempos ha sido Santos Cerdán, exsecretario de Organización del Partido Socialista y mano derecha de Pedro Sánchez. De hecho, sin su ayuda, el actual presidente del Gobierno difícilmente habría recuperado la secretaría general del partido que un día lo defenestró.

Después de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil presentara este verano un informe en el que lo señalaba como presunto cabecilla clave de una trama de corrupción relacionada con el cobro de comisiones y mordidas en contratos públicos, el pedestal de Cerdán dentro del PSOE y del Congreso comenzó a resquebrajarse hasta precipitarse en una caída libre sin límites

Ingresó en prisión por riesgo de fuga, posible destrucción de pruebas y la probabilidad de que mantuviera contacto con José Luis Ábalos y Koldo García, ambos implicados presuntamente en la trama de corrupción. 

Ahora, más de cinco meses después, ha logrado salir de la cárcel más concurrida por los políticos de este país. No obstante, pese al respiro, el foco judicial y político sigue posado sobre sus hombros en uno de los momentos más delicados para el Gobierno.

Comparecencia en un escenario inestable 

Los presuntos casos de corrupción y acoso sexual protagonizan las portadas de los periódicos y abren la mayoría de los informativos del país. En este contexto, este miércoles a las 10:00 de la mañana, Santos Cerdán comparecerá ante la comisión de investigación del Senado, impulsada por el Partido Popular, que analiza todas las ramificaciones del denominado 'caso Koldo'. 

Tras el desgaste del encarcelamiento, meses de silencio y una causa judicial aún abierta en el Tribunal Supremo, el exsecretario de Organización del PSOE vuelve a situarse bajo la lupa.

El interrogatorio del Partido Popular 

"En la sede de la soberanía nacional tiene la oportunidad de pedir perdón a todos los españoles, anunciar que devuelve lo robado y colaborar con la verdad", señalan fuentes del Partido Popular a El HuffPost. El interrogatorio que plantea el principal partido de la oposición, que controla la Cámara Alta, está claramente delimitado. "La ley del silencio impuesta por Sánchez no le va a salvar", insisten.

Seis puntos marcarán la línea discursiva. En primer lugar, se analizará "hasta qué punto la moción de censura fue, además de corrupción política, corrupción económica". Cerdán, junto a José Luis Ábalos, fue uno de los encargados de negociarla y, según el informe de la UCO, el Partido Nacionalista Vasco le habría recomendado determinados nombramientos.

"Cuántas personas se beneficiaron de la trama"
Fuentes del Partido Popular

Asimismo, el PP preguntará "cómo se activaron las cloacas del PSOE junto a Leire Díez" y si estaba al tanto de la trama de mordidas de la conocida como ‘fontanera’ con el expresidente de la SEPI. También se le interrogará sobre si existió una instrucción concreta para montar la trama y cuántas personas se beneficiaron de ella.

Por último, los populares intentarán esclarecer si la trama continúa operando en la actualidad y apuntan directamente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a quien le atribuyen "un papel central". 

Sánchez y circunstancias de la comisión

De forma paralela, el jefe del Ejecutivo mantendrá a esa misma hora una reunión con el nuevo president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, para abordar la reconstrucción tras la catástrofe provocada por la DANA del 29 de octubre de 2024, algo que el PP interpreta como un intento de desviar el foco mediático.

La comisión se desarrolla, además, bajo dos circunstancias relevantes. Por un lado, el caso ha salpicado al entorno familiar de Cerdán. Su esposa, Francisca Muñoz, también estaba citada a comparecer, pero no acudirá tras alegar motivos de salud, lo que añade nuevas incógnitas a uno de los mayores casos de corrupción del momento. 

Conocida como 'Paqui', habría llevado una vida repleta de lujos presuntamente derivados de la trama. De ella se ha llegado a decir que "todas las vendedoras" de El Corte Inglés la conocían por sus gastos habituales y desmedidos.

Por otro lado, Santos Cerdán puede acogerse a su derecho a no declarar durante la comisión, algo que se considera bastante probable. Dado que la investigación del Tribunal Supremo sigue en curso, el exdirigente socialista podría optar por no comprometer su defensa. No sería la primera vez que ocurre. Esta decisión podría convertir la comisión en papel mojado del que se podría extraer muy poca información relevante de la comparecencia.

Un futuro incierto

Aun así, el testimonio de Cerdán —si finalmente se produce— podría suponer un nuevo revés para el Gobierno de Pedro Sánchez, que acumula escándalos y casos de corrupción, agravando la delicada situación política actual. "Lo que importa es la parte que elegimos mostrar", le decía Sirius Black a Harry Potter en La Orden del Fénix. Habrá que ver qué decide enseñar este miércoles el exsecretario de Organización del Partido Socialista, una de las tres figuras clave de las presuntas tramas que amenazan actualmente la estabilidad del Ejecutivo.

Soy redactor de la sección de Política en El HuffPost España. En ella, informo acerca de la actualidad política que afecta a nuestro país, la realidad social a la que se enfrenta la ciudadanía o los eventos judiciales... entre otras muchas cosas. Tratamos todos los días de ofrecer a nuestros lectores la herramienta más importante de todas en democracia: estar informado.

 

Sobre qué temas escribo

Me dedico a escribir sobre la actualidad política en España y cómo esta impacta en la vida de la gente... Aunque, si soy sincero, cada semana se convierte en una especie de “elige tu propia aventura”, un cocido madrileño como los de antaño en los que no sabías lo que te podrías llegar a encontrar.

 

Bajo mi firma pueden encontrarse artículos sobre migración y la dramática situación humanitaria en el Mediterráneo y el Atlántico, la crisis de vivienda que golpea especialmente a mi generación o tragedias que han marcado a todo el país, como los incendios o la erupción del volcán de La Palma. También abordo temas de la actualidad política y judicial, como el procesamiento del fiscal general del Estado, de la pareja de Isabel Díaz Ayuso o de Begoña Gómez, al igual que la cobertura del Congreso Nacional del PP donde Esperanza Aguirre dijo que éramos “su medio favorito”, ¿os lo creéis? Además, he escrito sobre la muerte del papa Francisco, la despedida de Luka Modrić del Real Madrid, el genocidio en Gaza, desahucios... Hasta uno de Opinión. A este paso tardo menos en decir sobre qué no escribo.

 

Aun así, siempre trato de sacar un hueco para una de mis pasiones: la música. Concretamente, el rap. Que no os sorprenda ver alguna entrevista de vez en cuando.

 

Mi trayectoria

Al igual que la mayor parte de mi familia, nací en el kilómetro cero, en Madrid, así que soy un gato más. Estudié Periodismo en la Universidad Complutense de Madrid y me gradué con un TFG acerca de la labor del periodismo español durante el 15M. Antes de El HuffPost pasé por las redacciones de El Confidencial, ElDiario.es y Redacción Médica. También he sido cajero, reponedor, monitor de tiempo libre... Un joven más de 26 años, vaya.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 