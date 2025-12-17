De Azkaban al Senado: Santos Cerdán y la comisión de investigación del 'caso Koldo' en mitad de la tormenta

Soto del Real se ha convertido en el Azkaban de la política española. Ya saben, la temida prisión de los libros de Harry Potter, custodiada por los imponentes dementores; criaturas que se alimentan de la felicidad y de los peores recuerdos de cada uno de nosotros. Tras sus muros han pasado figuras como Luis Bárcenas, Rodrigo Rato y, más recientemente, José Luis Ábalos o Koldo García.

Antecedentes de Cerdán y su paso por Azkaban

Sin embargo, uno de los nombres más conocidos que ha ingresado entre sus rejas en los últimos tiempos ha sido Santos Cerdán, exsecretario de Organización del Partido Socialista y mano derecha de Pedro Sánchez. De hecho, sin su ayuda, el actual presidente del Gobierno difícilmente habría recuperado la secretaría general del partido que un día lo defenestró.

Después de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil presentara este verano un informe en el que lo señalaba como presunto cabecilla clave de una trama de corrupción relacionada con el cobro de comisiones y mordidas en contratos públicos, el pedestal de Cerdán dentro del PSOE y del Congreso comenzó a resquebrajarse hasta precipitarse en una caída libre sin límites.

Ingresó en prisión por riesgo de fuga, posible destrucción de pruebas y la probabilidad de que mantuviera contacto con José Luis Ábalos y Koldo García, ambos implicados presuntamente en la trama de corrupción.

Ahora, más de cinco meses después, ha logrado salir de la cárcel más concurrida por los políticos de este país. No obstante, pese al respiro, el foco judicial y político sigue posado sobre sus hombros en uno de los momentos más delicados para el Gobierno.

Comparecencia en un escenario inestable

Los presuntos casos de corrupción y acoso sexual protagonizan las portadas de los periódicos y abren la mayoría de los informativos del país. En este contexto, este miércoles a las 10:00 de la mañana, Santos Cerdán comparecerá ante la comisión de investigación del Senado, impulsada por el Partido Popular, que analiza todas las ramificaciones del denominado 'caso Koldo'.

Tras el desgaste del encarcelamiento, meses de silencio y una causa judicial aún abierta en el Tribunal Supremo, el exsecretario de Organización del PSOE vuelve a situarse bajo la lupa.

El interrogatorio del Partido Popular

"En la sede de la soberanía nacional tiene la oportunidad de pedir perdón a todos los españoles, anunciar que devuelve lo robado y colaborar con la verdad", señalan fuentes del Partido Popular a El HuffPost. El interrogatorio que plantea el principal partido de la oposición, que controla la Cámara Alta, está claramente delimitado. "La ley del silencio impuesta por Sánchez no le va a salvar", insisten.

Seis puntos marcarán la línea discursiva. En primer lugar, se analizará "hasta qué punto la moción de censura fue, además de corrupción política, corrupción económica". Cerdán, junto a José Luis Ábalos, fue uno de los encargados de negociarla y, según el informe de la UCO, el Partido Nacionalista Vasco le habría recomendado determinados nombramientos.

"Cuántas personas se beneficiaron de la trama" Fuentes del Partido Popular

Asimismo, el PP preguntará "cómo se activaron las cloacas del PSOE junto a Leire Díez" y si estaba al tanto de la trama de mordidas de la conocida como ‘fontanera’ con el expresidente de la SEPI. También se le interrogará sobre si existió una instrucción concreta para montar la trama y cuántas personas se beneficiaron de ella.

Por último, los populares intentarán esclarecer si la trama continúa operando en la actualidad y apuntan directamente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a quien le atribuyen "un papel central".

Sánchez y circunstancias de la comisión

De forma paralela, el jefe del Ejecutivo mantendrá a esa misma hora una reunión con el nuevo president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, para abordar la reconstrucción tras la catástrofe provocada por la DANA del 29 de octubre de 2024, algo que el PP interpreta como un intento de desviar el foco mediático.

La comisión se desarrolla, además, bajo dos circunstancias relevantes. Por un lado, el caso ha salpicado al entorno familiar de Cerdán. Su esposa, Francisca Muñoz, también estaba citada a comparecer, pero no acudirá tras alegar motivos de salud, lo que añade nuevas incógnitas a uno de los mayores casos de corrupción del momento.

Conocida como 'Paqui', habría llevado una vida repleta de lujos presuntamente derivados de la trama. De ella se ha llegado a decir que "todas las vendedoras" de El Corte Inglés la conocían por sus gastos habituales y desmedidos.

Por otro lado, Santos Cerdán puede acogerse a su derecho a no declarar durante la comisión, algo que se considera bastante probable. Dado que la investigación del Tribunal Supremo sigue en curso, el exdirigente socialista podría optar por no comprometer su defensa. No sería la primera vez que ocurre. Esta decisión podría convertir la comisión en papel mojado del que se podría extraer muy poca información relevante de la comparecencia.

Un futuro incierto

Aun así, el testimonio de Cerdán —si finalmente se produce— podría suponer un nuevo revés para el Gobierno de Pedro Sánchez, que acumula escándalos y casos de corrupción, agravando la delicada situación política actual. "Lo que importa es la parte que elegimos mostrar", le decía Sirius Black a Harry Potter en La Orden del Fénix. Habrá que ver qué decide enseñar este miércoles el exsecretario de Organización del Partido Socialista, una de las tres figuras clave de las presuntas tramas que amenazan actualmente la estabilidad del Ejecutivo.